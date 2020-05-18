内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华为郭平回应美国升级限制：不理解，有信心尽快找到解决方案

2020/5/18 16:17:42来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月18日消息 在今日的华为全球分析师大会上，华为轮值董事长郭平发表《跨过时艰，向未来》的主题演讲。

郭平总结称，2019年在大量技术不可获得的情况下，华为艰难生存，努力向前发展。从去年5月16日至今，华为进入实体清单已满一年。2019年华为销售收入8588亿元，为了应对实体清单，华为研发投入巨幅增长，存货大规模增加。

对美国于5月15日针对华为实施新一轮技术限制一事，郭平做出回应称，华为面临美国“实体清单”影响，好消息是我们现在还活着。华为努力保持客户供应，获得了绝大多数客户的理解。

郭平表示，过去一年华为的主题词是补洞。不过日前，美国商务部宣布，未经特别批准，禁止任何使用美国设备的芯片制造商向华为公司供应芯片。这意味着美国对华为封杀的进一步升级。

郭平还称，华为不理解美国为何要持续加大“实体清单”对华为的限制，华为的业务不可避免要受到巨大影响，“好在我们有预案”，华为有信心尽快找到解决办法。

郭平表示，统一的标准体系对产业发展极其重要，美国搞了太多独立标准，导致美国无线运营商目前无人是华为对手。郭平表示，尽管遭受打压，华为也不会走孤立路线，仍然会坚持全球化。

郭平表示，如果美国政府允许，我们仍然会继续购买美国公司的产品。我们也会更加关怀和培育其他的供应商，共同成长、共同创新，构建更有竞争力的供应链。

IT之家了解到，上周五，美国商务部宣布，未经特别批准，禁止任何使用美国设备的芯片制造商向华为公司供应芯片。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    