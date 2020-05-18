华为郭平回应美国升级限制：不理解，有信心尽快找到解决方案

IT之家5月18日消息 在今日的华为全球分析师大会上，华为轮值董事长郭平发表《跨过时艰，向未来》的主题演讲。

郭平总结称，2019年在大量技术不可获得的情况下，华为艰难生存，努力向前发展。从去年5月16日至今，华为进入实体清单已满一年。2019年华为销售收入8588亿元，为了应对实体清单，华为研发投入巨幅增长，存货大规模增加。

对美国于5月15日针对华为实施新一轮技术限制一事，郭平做出回应称，华为面临美国“实体清单”影响，好消息是我们现在还活着。华为努力保持客户供应，获得了绝大多数客户的理解。

郭平表示，过去一年华为的主题词是补洞。不过日前，美国商务部宣布，未经特别批准，禁止任何使用美国设备的芯片制造商向华为公司供应芯片。这意味着美国对华为封杀的进一步升级。

郭平还称，华为不理解美国为何要持续加大“实体清单”对华为的限制，华为的业务不可避免要受到巨大影响，“好在我们有预案”，华为有信心尽快找到解决办法。

郭平表示，统一的标准体系对产业发展极其重要，美国搞了太多独立标准，导致美国无线运营商目前无人是华为对手。郭平表示，尽管遭受打压，华为也不会走孤立路线，仍然会坚持全球化。

郭平表示，如果美国政府允许，我们仍然会继续购买美国公司的产品。我们也会更加关怀和培育其他的供应商，共同成长、共同创新，构建更有竞争力的供应链。

IT之家了解到，上周五，美国商务部宣布，未经特别批准，禁止任何使用美国设备的芯片制造商向华为公司供应芯片。