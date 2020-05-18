荣耀手表2推出艺术家特别版礼盒，限量发售

IT之家5月18日消息 ，在5月18日的荣耀智慧生活新品发布会上，荣耀官方为我们带来了多款新品，这其中就包括荣耀手表2的8款彩色表带和4款国内外知名艺术家合作款限量表带。

▲8款彩色表带

此次发布的荣耀手表2的八款彩色表带，覆盖了46mm和42mm两种尺寸；八款颜色分别为丛林绿、柠檬黄、橄榄绿、北极蓝、天空蓝、丁香紫、茶花粉、精灵紫。氟橡胶版售价169元，意大利皮革版售价199元。

除彩色版本外，荣耀还带来了4款荣耀手表2限量版艺术家表带。其中包括王冬龄老师的《挥毫秋忆》表带古风意境款和周力老师的《粉色桃源》现代抽象款、意大利先锋艺术家乔瓦尼·欧祖拉带来的《心之所向》中西结合款以及跨界艺术大师蔡赟骅(JackyTsai)的奇幻妙境款《花马》。

“清溪流過碧山頭，空水澄鮮一色秋”出自王冬龄老师的《秋月乱书》，以墨绿色为主、白光萦绕的表带和表盘，正是还原了诗句中青山被月光白云萦绕的秋色意境。

少女心十足的《粉色桃源》表现出对当代人内心世界的关照。粉色桃源表带选取了《桃花源》原作中笔触最为细腻的画面，采用纤细的字体、粉金色表盘配以圆尖尾表带，让粉色桃源展露出少女的精致浪漫。

而《心之所向》所上呈现涂鸦艺术的图案，特调的色彩饱和度，使涂鸦墙壁升华，成为了烘托海上光影的最佳窗口。表盘上静谧排列的时间与即将破晓的海面齐平，寓意心之所向的希望。

Jacky Tsai为呈现《花马》的华丽，特意用3D印刷技术复原了作品在苏绣上的丝线立体感。表盘设计中的秒针取自原作中一朵灵动的小花，使计时画面更具体验感和趣味性。

除此之外，荣耀官方为了即将到来的520，特意为广大用户推出了荣耀手表2艺术家特别版礼盒，限量发售，售价为1199元，2020年5月19日10:08在华为商城，天猫荣耀官方旗舰店限量开售。

IT之家了解到，另外4款艺术家联名表带将于6月1日正式开售，EasyFit活力款氟橡胶表带开售时间为5月25日，活力款真皮表带开售时间为6月22日，届时用户可前往华为商城、天猫荣耀官方旗舰店和亲选商城进行选购。