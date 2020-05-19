苹果 iOS 13.5/iPadOS 13.5 GM 准正式版系统固件推送

IT之家5月19日消息 据IT之家网友反馈，苹果已正式推送了苹果 iOS 13.5/iPadOS 13.5 GM 准正式版系统固件。

用户在安装了正确的开发人员配置文件后可以从Apple开发人员中心或OTA下载iOS/iPadOS‌‌‌ 13.5。

iOS/iPadOS‌‌‌ 13.5引入了由苹果和谷歌设计的新冠疫情通知API，苹果引入的API将被用于与健康相关的应用程序，在设置中会有一个切换按键，旨在允许用户在安装了COVID-19应用程序的情况下选择开启/关闭COVID-19通知。

同时iOS 13.5还使得用户在戴着口罩时通过密码解锁iPhone变得更加容易：当iPhone检测到口罩遮住脸部时，密码界面会更快地弹出。

iOS/iPadOS‌‌‌ 13.5中苹果引入了一个新的切换开关来禁用FaceTime部分功能。FaceTime会自动放大正在讲话的人的位置。默认的FaceTime拥有动态视图，每个人都有一个“图块”，而正在说话的人的图块往往会相对较大一些。更新系统后用户通过设置可禁用FaceTime的自动突出显示功能。

苹果在iOS 13.5中还添加了一项新功能，这项功能可以在用户拨打紧急电话时与调度员自动共享医疗ID信息。苹果设定了一个启用此功能的开关，以及一个允许当‌iPhone锁定时在锁定屏幕上共享Medical ID信息的选项。

iOS 13.5还修补了两个安全漏洞，这些漏洞影响‌iPhone‌和‌iPad‌上的Mail应用程序：一个漏洞使攻击者可以通过发送占用大量内存的电子邮件来远程控制iOS设备，而另一个漏洞则允许远程执行代码。

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2