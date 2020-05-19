Uber再举裁员屠刀：裁员3000人，关闭45个办公室

Uber又一次宣布大裁员。

Uber CEO科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)周一在内部邮件中宣布，继续裁员3000人，关闭全球45个办公室。而仅仅两周之前，这家共享经济巨头还刚刚裁员3700人，以削减10亿美元固定支出。这意味着Uber在一个月内就裁员超过了四分之一，目前在全球还剩下2万名员工。

其中美国部门是裁员打击最大的，Uber在旧金山市区的一个500多名员工的办公室将直接关闭。Uber还在考虑将亚洲总部从新加坡转移到其他地区。

新冠疫情给Uber业务带来了巨大冲击。随着全球各地先后宣布居家，民众出行需求锐减，今年4月Uber的乘车出行量锐减了80%。而Uber接近四分之三的营收都来自于出行业务。尽管外卖业务Uber Eats在停摆期间同比增长50%，但这并不足以抵消乘车出行业务的下滑。

科斯罗萨西在新一份裁员邮件中表示，“Uber的资产负债表依然稳健，Eats业务表现出色，出行业务正在好转。我们看到了业务好转的一些迹象，但依旧在努力爬出深渊，恢复的速度和规模目前还难以判定……Uber Eats业务目前还没有实现盈利。”

此外，Uber的诸多业务也存在着不确定性：大量消耗现金的货运业务和自动驾驶业务料将进行重新评估，产品孵化部门和人工智能实验室也将受到影响，合同工供求招聘平台Uber Works面临着“寻求战略选择”，而这通常是出售或者关闭的潜台词。

自去年上市之后，科斯罗萨西一直在推进Uber的盈利计划，原计划在今年实现息税前盈利。为了实现这一目标，Uber单是去年下半年就已经裁员了三次，总计1300多人，被裁的部门不仅包括市场部门，还有产品工程部门，甚至是无人车业务。但疫情打乱了他的盈利计划推进步伐。

今年第一季度，Uber营收同比增长14%，至35.4亿美元，其中Uber Eats营收为8.19亿美元，同比增长53%。但净亏损29.36亿美元，上年同期净亏损10.12亿美元。当季Uber巨亏主要受21亿美元的投资减值拖累。第一季度末Uber持有现金81.65亿美元。

目前Uber正在商谈以全股票方式洽购另一家主要外卖平台GrubHub，后者的市值在50多亿美元。如果交易完成，Uber将在外卖领域成为行业老大，占据超过半数的市场份额，超过目前的行业领头羊Doordash。此前Uber也曾经洽购Doordash，但被后者拒绝。不过Uber收购GrubHub的交易仍面临着反垄断审核的不确定性。

更雪上加霜的是，加州政府以及加州几个大城市旧金山、洛杉矶以及圣地亚哥市政府本月初宣布联合起诉Uber和Lyft，指控两家公司违反加州今年生效的合同工劳动法AB5和《反不公平竞争法》，剥夺了司机享受最低工资、加班费、病假、失业保险以及工伤保险等劳动福利。如果两家公司败诉，他们只能被迫将加州司机列为员工，不仅会带来数以亿计的成本，还将直接危及共享出行业务模式。加州是Uber最大的市场和总部所在地。