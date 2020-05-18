苹果官网安卓手机以旧换新价格修正：华为 P30 Pro 最高抵 1700 元

IT之家5月18日消息 苹果官网此前上线了Apple Trade In 换购计划，你可以用符合条件的设备来换购，并在购买新设备时享受折抵优惠。如果你的设备不符合折抵条件，也会免费将其回收处理。苹果表示，不论设备型号或状况如何，都可以物尽其用，让你和地球都从中受益。

Apple Trade In 换购计划不是一成不变的，苹果官网现在已经支持安卓手机以旧换新。IT之家获悉，现在购买新iPhone时如果选择换购，增加了多款安卓机型，包括华为P30、华为P30 Pro、OPPO R11、OPPO R11s等。

此前IT之家发现，华为P30/P30 Pro最高抵200元，OPPO R11/R11s最高抵350元。不过现在苹果官网在新闻资讯发布已经做出了修正调整，现在华为P30最高抵1600元，华为P30 Pro最高抵1700元。

作为对比，华为Mate 9最高可抵200元，华为P20最高抵550元，华为Mate 20 Pro最高抵1100元，小米6最高抵450元，小米8最高抵750元。iPhone自家的iPhone XS Max最高可抵3750元，iPhone XS最高可抵3450元，iPhone 6s最高可抵600元。

不过，安卓机的抵扣金额还是引起较大的争议。有分析称，苹果抵扣价值的计算应该是从己方可回收利用元件的角度来判定，所以iPhone手机的回收价格相对较高，安卓手机相对较低。