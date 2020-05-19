微软 Win10 版本 2009 将基于Build 19042

IT之家5月19日消息 微软通常更新发布包括每年两次重大更新，一次在春季，另一次在秋季。Windows 10版本2004更新中的多个清单文件和注册表项表明微软正在开发另一个较小的增量更新，该更新可能会在秋季发布。

这表明微软将在今年上半年发布Windows 10主要更新，并在下半年发布包含错误修复的次要更新。

Windows 10版本1909是一个次要更新，几乎没有包含任何新功能，许多用户将其更新为Service Pack。微软希望在今年做同样的事情，另一个证据包括下一个小更新的可能版本号。

IT之家获悉，Windows 10版本1909的KB4556803补丁包含了对多个计划的引用，表明Windows 10 20H2更新可能基于内部版本19042。同一预览版本还添加了对启用包的支持。

微软之前使用Enablement软件包将Windows 10 1903更新变为2019年11月更新，这是一个类似于Service Pack的次要版本，具有修复和改进功能。2019年11月更新几乎没有改变，只是将内部版本号从Build 18362更改为Build 18363。

同样，将从Windows Update下载启用软件包，该软件包将激活Windows 10版本2009（20H2）功能，并将操作系统的内部版本号从内部版本19041（20H1）更改为内部版本19042（20H2）。

微软正计划与Windows 10 2004版本保持相同的主要内部版本号，即Build 19041。这是有道理的，因为微软在去年提供的次要更新中所提供的功能与上述相同。

Windows 10 20H2（2009版本）更新不是一个典型的版本，它可能是一个较小的更新，但是仍然值得期待。预计2009版本将对任务管理器、Windows搜索等进行改进。