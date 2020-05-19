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哔哩哔哩高管：复工复课后，仍对未来用户增长有很强信心

2020/5/19 10:28:39来源：新浪科技作者：木尔责编：懒猫评论：

新浪科技讯 北京时间5月19日上午消息，哔哩哔哩今日发布了截至3月31日的2020财年第一季度财报。报告显示，哔哩哔哩第一季度总净营收达人民币23.155亿元（约合3.270亿美元），与去年同期相比增长69%；净亏损为人民币5.386亿元（约合7610万美元），与去年同期的净亏损人民币1.956亿元相比有所扩大。

财报发布后，哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿、副董事长兼首席运营官李旎以及CFO樊欣等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

野村证券分析师Jialong Shi：早上好，管理层非常感谢接受我的提问。我这里主要是有一些关于用户方面的问题。我想问一下，我们第一季度的 MAU（月活用户）增速非常快，那么我想问一下在第一季度 MAU增长有多少是因为疫情驱动的，有多少是本身的资深性的增长？然后从4月份以来，学生已经逐渐返校，疫情也差不多都控制住了，那我想问一下，现在管理层对于我们的MAU的最新趋势在疫情之后是怎么样的？第三个问题，还想请教一下，在一季度我们获取的新用户，他们活跃度，包括平台使用时长和留存率等，跟老用户相比的话是怎么样的？最后想问一个大的宏观性问题。确实有很多投资人也想了解一下，对于中国的PUGV（专业用户生成视频）市场，它的用户规模能够有多大，不知道管理层能不能给我们分析一下？

樊欣：好，我一个一个回答你的问题。第一个，关于我们的第一季度表现很好的用户增长。我觉得我们用户增长的主要原因其实有两个。第一个是优质内容的供给和扎实的内容生态，这方面我们在过去10年有持续建设和投入；第二个，我认为是我们不断扩大的品牌影响力，以及我们更积极的用户获取策略。

我相信大家也都能够感觉得到，B站应该是越来越成为不仅是年轻人，甚至是我们周围人的在线娱乐消费方式。我们也越来越多的听到我们周围的人不断地谈起B站内容。我刚才说的这些和因为疫情导致的假期延长，其实是没有关系的。我认为延长的假期，对我们的用户增长和用户活跃，起到了加速的作用，但不是主要的作用。

第二个问题。现在基本上学校也都复课了，大家基本上也都复工了，但是我仍然对我们未来的用户增长有很强的信心。就像我刚才所提到的，就是我认为我们第一季度的用户增长成绩非常好，而疫情引发的假期延长，它只是起到了一个加速作用。所以的话我觉得未来我们二季度和三季度，仍然可以看到一个好的用户增长。

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关键词：哔哩哔哩

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