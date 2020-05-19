B 站活跃用户创下最高增幅，后浪与前浪战事难免

五四青年节期间，哔哩哔哩推出“献给年轻一代”的宣传片《后浪》，引起多方关注。现在，作为视频网站中的“后浪”，哔哩哔哩交出了新的答卷。

5月19日一早，哔哩哔哩（以下简称“B站”）发布2020年第一季度财报。总的来看营收高速增长，亏损同比扩大，都不意外。而用户数据方面，月活及日活用户迎来上市后的最高增幅，社区活跃度创下历史新高。疫情之下，走向新生。

在去年下半年的一次采访中，B站董事长陈睿提出了三年市值升至100亿美元目标。不久前，这一目标已经实现。接下来值得注意的，是B站能否站稳百亿大关，以及后浪奔涌，能跑多远。

疫情危中藏机，社区活跃度大增

受疫情影响，线下经济遭遇冲击，线上娱乐和服务则迎来发展机遇。B站是受益者之一。在第一季度，B站的“学习”属性进一步凸显，同时云音乐会、云逛展等受到用户关注，社区活跃度有大幅提升。

财报显示，B站第一季度平均月度活跃用户人数（MAU）达1.724亿人，移动月度活跃用户人数达1.564亿人，与去年同期相比分别增长70%和77%；每日活跃用户人数（DAU）达5080万人，与去年同期相比增长69%；平均月度付费用户人数（MPU）达1340万人，与去年同期相比增长134%。

从去年开始，B站就不断强调平台的学习属性。据官方数据，2019年B站的直播学习时长达275万小时，开播138万次，总观看人次4609万；学习类UP主数量同比增长151%，泛知识学习类内容的观看用户数突破5000万。而今年以来，在线教育因为疫情得到爆发增长，B站也站上了这一风口。

自3月2日起，上海全市中小学生全面开启“空中课堂”教学，B站成为上海市教委指定的网络学习平台之一。今年4月，B站直播推出“学海遨游”运营计划，进一步深耕学习类内容，通过官方签约、流量扶持等手段，长期扶持具有生产高质量知识内容能力的个人及机构，同时联合新华网、新华传媒等机构以及清华、北大等九所高校发起“读书等身”大型专题活动，通过直播分享自己与书的故事。

不少人已经习惯去B站搜索某方面的课程，这无疑有助于平台活跃度的提升。此外疫情下线上娱乐需求增加，也给了B站加速发展的机会。

1月31日，B站联合资讯平台“音乐节RSS”推出“卧室POGO音乐节“，吸引到乐迷关注。2月4日，草莓音乐节主办方摩登天空在B站上推出“宅草莓不是音乐节”，让更多普通用户和其他平台对云音乐节的形式产生兴趣，之后抖音、快手、斗鱼等平台都有相关动作。摩登天空方面数据显示，为期5天的“宅草莓音乐节”累计超过100万人观看，单日最高在线人数达到49万，单日最高弹幕数近10万条。

据陈睿表述，第一季度，B站月活及日活用户迎来上市后的最高增幅，社区活跃度创下历史新高。同时用户日均使用时长跃升至87分钟，月均活跃UP主数量及其投稿量同比翻倍。不过在他看来，疫情下假期延长对用户增长和用户活跃起到的是加速作用而非主要作用，预期二季度和三季度，仍然可以看到“好的用户增长”。

谋求多元内容，生态持续扩张

长期以来，B站以“二次元经济”和“ACG”的标签给外界深刻印象，但从平台自身角度来看，则谋求更丰富多元的内容生态。第一季度，这条多元化道路继续扩张。

基于用户居家期间的文化娱乐需求，B站积极运营了美食、健身、Vlog、泛知识等内容品类，涌现出众多创新作品。官方数据显示，第一季度，生活、游戏、娱乐、动画和科技成为B站播放量前五的内容品类。其中在动画领域，B站自制的国创作品《仙王的日常生活》开播29天播放量破亿，打破站内播放量最快破亿次纪录。在纪录片与综艺品类方面，B站与央视新闻、Figure联合出品了纪录片《在武汉》，记录疫情期间普通人民的真实生活故事，与Discovery联合出品了野外生存节目《决胜荒野之华夏秘境》。

此外，音乐类内容的拓展值得注意。

1月初，B站与QQ音乐联合宣布达成深度战略合作，在音乐人扶持、优质音乐推广及资源共享等方面为音乐人开启双平台直通车模式，共同扶持优质音乐人及音乐作品。4月上旬，B站与索尼音乐达成战略合作，用户可以在B站观看索尼音乐旗下曲库MV。之后，B站宣布获得索尼4亿美元的战略投资，双方将在动画和移动游戏等领域展开合作。

根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司认购B站新发行的17310696股Z类普通股，交易完成后，通过其子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。在腾讯、阿里巴巴之后，B站得到一家全球娱乐巨头认可，后者手中的资源当有助于其提升竞争力。而早先时候，双方已在动画、游戏方面有不少联系。

在财报发布后的电话会议上，B站COO李旎表示，期待除动画、游戏之外，与索尼在包括影视、音乐等领域可以有更多合作，去满足用户在文化、娱乐、消费上新的增长需求。

拓展平台边界，百亿市值后有新挑战

“破圈”是近年来B站发展的关键词，也是推送其市值上涨的重要因素。

有关于此，两件事让B站得到全民关注。一件，是“二零一九最美的夜”新年晚会，另外一件，是最近播出的《后浪》宣传片。前者得到几乎一边倒的赞誉，后者则引起巨大争议。但不论评价如何，可以看到的是，B站已经来到一个走向大众的临界点。

由二次元内容起家，对相关文化的熟悉为B站早期稳健发展提供了保障，但随公司体量渐大，B站开始破除二次元标签的束缚。类似的情况是，作为聚焦年轻用户群体的社区平台，此前，它可以非常巧妙地把脉年轻用户尤其是二次元文化爱好者的喜好，得到坚实的用户基础，但之后，它要面对文化背景、价值观念乃至年龄层次上更为宽广的用户群体给出的考验。

（很多人去补课“最美的夜”晚会）

这里涉及的，不仅仅是对原有社区氛围的维护，更重要的如何让更多新用户进入平台并乐于留存。

“我相信大家也都能够感觉得到，B站应该是越来越成为不仅是年轻人，甚至是我们周围的人，首选的一个文化娱乐消费方式。”在电话会议上，陈睿表示，越来越多地听到周围的人不断地谈起B站的内容。可以说，B站已不再小众，虽然目前其用户画像与之前类似，但值得注意的是，新用户的来源超过50%是三线及三线以下的城市。

据陈睿判断，5G即将普及，视频会成为互联网最普遍的媒体形式，中国的视频用户数一定会超过10亿。面对如此广阔的市场，B站必然不会将目标局限于某一个年龄段的人群。B站方面也明确表示，用户增长是今年业务的重中之重。

如此，只靠少数破圈事件还不够，B站需要更多的破圈利器。可以预见的是，在之后的破圈过程中，这一视频网站的后浪必然会与前浪们展开竞争，在“爱优腾”多年对垒的战局中，搅动新的风波。