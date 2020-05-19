云南巧家 5 级地震，云南电视首次弹窗预警破坏性地震

IT之家5月19日消息 5月18日21时47分，云南省昭通市巧家县发生5.0级地震，由成都高新减灾研究所（下称“减灾所”）与市县应急部门联合建设的大陆地震预警网成功预警此次地震，给昆明市提前69秒预警，给昭通市提前10秒预警。

▲昭通市水富县广电电视地震预警

震中附近的云南省昭通市，四川省宜宾市、攀枝花市等地的已内置预警功能的电视发出预警，给昭通市昭阳区9秒预警时间，巧家县3秒预警时间，攀枝花市38秒预警时间，宜宾市筠连县37秒预警时间。这是大陆地震预警网自2011年连续预警的第56次破坏性地震。

▲西昌市广电电视用户收到预警

大陆地震预警网为距震中60千米的昭通市，预警时间10秒，预估烈度3.2度，有震感；距震中115千米的凉山州，预警时间26秒，预估烈度2.3度；距震中156千米的攀枝花市，预警时间38秒，预估烈度1.9度；距震中156千米的六盘水市，预警时间38秒，预估烈度1.9度。

IT之家获悉，去年11月28日，在昭通市应急管理局的授权下，在云南广电、昭通广电部门和广电公司的支持下，昭通广电与减灾所合作启动了电视地震预警服务，能在电视所在地即将被大地震波及时，通过电视以大弹窗的形式发出预警，提醒观众地震波到达的倒计时时间和预估强度，并提示民众做好避险、逃生准备，也能在电视所在地周边发生小地震时，以小弹窗提示观众，起到“安定人心”作用。

