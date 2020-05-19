内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

云南巧家 5 级地震，云南电视首次弹窗预警破坏性地震

2020/5/19 13:08:14来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月19日消息 5月18日21时47分，云南省昭通市巧家县发生5.0级地震，由成都高新减灾研究所（下称“减灾所”）与市县应急部门联合建设的大陆地震预警网成功预警此次地震，给昆明市提前69秒预警，给昭通市提前10秒预警。

▲昭通市水富县广电电视地震预警

震中附近的云南省昭通市，四川省宜宾市、攀枝花市等地的已内置预警功能的电视发出预警，给昭通市昭阳区9秒预警时间，巧家县3秒预警时间，攀枝花市38秒预警时间，宜宾市筠连县37秒预警时间。这是大陆地震预警网自2011年连续预警的第56次破坏性地震。

▲西昌市广电电视用户收到预警

大陆地震预警网为距震中60千米的昭通市，预警时间10秒，预估烈度3.2度，有震感；距震中115千米的凉山州，预警时间26秒，预估烈度2.3度；距震中156千米的攀枝花市，预警时间38秒，预估烈度1.9度；距震中156千米的六盘水市，预警时间38秒，预估烈度1.9度。

IT之家获悉，去年11月28日，在昭通市应急管理局的授权下，在云南广电、昭通广电部门和广电公司的支持下，昭通广电与减灾所合作启动了电视地震预警服务，能在电视所在地即将被大地震波及时，通过电视以大弹窗的形式发出预警，提醒观众地震波到达的倒计时时间和预估强度，并提示民众做好避险、逃生准备，也能在电视所在地周边发生小地震时，以小弹窗提示观众，起到“安定人心”作用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：地震电视

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    