三星2020款 QLED 8K电视 Q950TS 发布：99%屏占比，49999元起

IT之家5月18日消息 三星今天举办了“真·撼于心”三星2020年QLED 8K电视新品线上发布会。三星在本次线上发布会上发布了QLED 8K旗舰新品Q950TS、QLED 4K电视Q80T、全新晶彩UHD系列电视TU8000、Lifestyle系列电视等新品。

据IT之家了解，此次发布的三星QLED 8K旗舰新品Q950TS搭载了全阵列背光（Full Array Elite Technology）、深黑减反（Black Panel Technology）和广色域显色体积等高端显示技术，更有高达3300万的超高清像素。

Q950TS还搭载新一代三星量子点8K AI处理器，拥有升级版的AI影像增强技术（AI Upscaling），搭载可以让普通视频也能呈现出接近8K画质的效果的基于人工神经网络（Neural Network）的深度学习算法和根据场景自动适应光线的三星电视自适应影像技术（Adaptive Picture）等。

音响方面，Q950TS在屏幕两侧、顶部和底部各放置两个扬声器，形成了共6个扬声器的全功率音频系统。Q950TS还提供了全新的音效解决方案：音画追踪OTS+技术（Object Tracking Sound+）和智能控声AVA技术（Active Voice Amplifier）。音画追踪OTS+技术基于人工智能的软件系统，能够将声音的改变和画面主体的改变相匹配，打造清晰的5.1通道环绕声。而智能控声AVA技术能够监测环境噪音，可以自动加强声音清晰度。

外形方面，Q950TS几乎去除了屏幕周围的全部边框，屏占比高达99%，机身厚度15毫米。

IT之家了解到，三星QLED 8K电视Q950TS将在5月18日至6月1日开启预售活动，65英寸售价为49999元，75英寸售价69999元，85英寸售价99999元。