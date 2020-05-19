为什么大疆在专利侵权指控后仍可能留在美国市场？

大疆最近卷入了一场关于无人机螺旋桨的专利侵权官司，美国无人机制造商Autel Intelligent Technology旗下的Autel Robotics公司于今年早些时候提起诉讼指控大疆无人机侵犯了其关于无人机螺旋桨如何固定的一项专利，随后法庭于今年3月2日裁决大疆侵犯了其专利，建议将大部分大疆无人机型号下架，并阻止进口。目前该裁决处于法庭60天的审查期，但值得注意的是，美国国际贸易委员会(ITC)首席行政法法官选择支持Autel。

据悉，美国法官建议禁止包括大疆Mavic 2 Pro和Mavic 2 Zoom在内的侵权无人机进口到美国，而Autel Robotics的律师事务所Steptoe声称，“禁令最早会于7月份下达”。



科技专利诉讼有很多翻盘的先例

这场专利诉讼对大疆和关注大疆无人机的人来说无疑是一次打击。但这远未结束无人机领域长期以来的斗争。

首先，这个诉讼判决需要得到美国国际贸易委员会的全体委员会的支持，之前就发生过很多翻盘的先例。例如，2013年，美国国际贸易委员会的全体委员会推翻了行政法法官的一项判决，该判决称苹果的iPhone和iPad侵犯了摩托罗拉的一项无线技术专利。

尽管大疆公司拒绝对这一裁决发表评论，但一位与该公司关系密切的消息人士透露，诉讼程序仍在进行中。这表明这场专利之战，就像智能手机领域多年来发生的事情一样，并不会这么简单地结束。

与华为在2019年遇到的问题不同

另一个因素是，尽管Autel Robotics的总部位于美国，但这场诉讼是两家中国公司之间的斗争，这与华为在2019年遇到的困难截然不同。

这并不是说大疆最近没有与美国政府发生摩擦。在2020年1月，它发表了一份声明，称它对美国内政部(DOI)出于国家安全原因下令停飞该部门所有大疆无人机感到“非常失望”。

但这场与Autel的斗争实际上可以追溯到2016年，当时大疆起诉这位竞争对手抄袭其Phantom无人机。甚至有报道称，2018年中国社交媒体上出现了对Autel的批评的声音，所以显然，最近的这起专利诉讼实际上是两家均起源于深圳的公司之间的长期斗争。

这一切都意味着，最终可能两家公司以某种方式和解，或许是通过法院以外的方式，或者通过一项授权协议，而不会看到美国真正颁布对于大疆无人机的禁令。

毕竟，从2015年经典的苹果VS三星，到2012年摩托罗拉VS苹果，我们已经看到了过去科技专利战中的许多反转。考虑到大疆这样规模的公司，诉讼不会以如此明显的结果告终。

虽然无法预测接下来会发生什么，但现在预测大疆无人机不得不“回家”还为时过早。

本文作者马克·威尔逊（Mark Wilson）为著名科技媒体BetaNews和TechRadar的资深科技记者。