曾经的科技带头人哪去了？马斯克正在扯科技进步的“后腿”

译者注：提到埃隆·马斯克，许多人都耳熟能详。PayPal联合创始人，SpaceX、特斯拉、Neuralink多家公司创始人，科技大佬，亿万富翁，各种头衔环绕其身。然而本应作为科技行业引领者的马斯克，却在最近走上了“弯路”，受到AI专家批判，被监管机构罚款，甚至被其员工称为“魔鬼”。

埃隆·马斯克是科技行业最杰出的人物之一。这位特斯拉和SpaceX的创始人建立了一个科技帝国，激发了成千上万人的想象力，让人们看到了高科技的发展潜力。然而，他现在对于特斯拉乃至整个科技行业来说，带来的影响似乎弊大于利，越来越多有问题的言论和行动都证明了这一点。

科技行业的亿万富翁埃隆·马斯克。

马斯克的AI威胁论遭到AI专家批判

最近，马斯克关于人工智能（AI）的惊人言论引来了AI专家的批评。上周，Facebook的AI部门主管杰罗姆·佩森蒂在推特上表示，埃隆·马斯克“在谈论AI时，完全不知道自己在说什么。”

此外，佩森蒂指责马斯克误导性地夸大了未来“邪恶AI”接管人类世界的可能性。佩森蒂称，我们目前有更多与AI相关的紧迫问题需要担忧，比如AI和自动化可能会加剧不平等。佩森蒂还指责马斯克夸大了科技行业与开发通用人工智能(AGI)之间的距离。

这些针对马斯克的批评得到了AI行业一些专家学者的响应，他们都认为马斯克毫无道理地夸大了人们的担忧，实际上会阻碍公众对于AI的理解和认同。一位不愿透露姓名的AI行业高管表示，AI领域的很多人认为马斯克是一个“消极的干扰因素”。还有一位匿名的AI研究人员认为马斯克一个哗众取乐的人，有可能让公众曲解AI的发展状况。

Facebook的AI部门主管杰罗姆·佩森蒂。

马斯克的惊人言论屡见不鲜

事实上，马斯克的此类言论可谓屡见不鲜，他曾不止一次地表示，人工智能是“人类生存的最大威胁”。他还过分夸大了虚拟现实（VR）的力量，宣称目前我们并未生活在计算机模拟环境中的几率大约是“数十亿分之一”。

这种夸张的言论夸大了技术的力量，也带来了诸多的风险。比如说，人们会变得厌恶科技，或者当AI、VR和其它新兴技术没有达到其宣传的效果时，人们会感到失望。

马斯克的言行让他成为员工眼中的“魔鬼”

马斯克在科技以外话题上的言论可能会给特斯拉和整个科技行业带来负面影响。最近几个月甚至几年的时间里,马斯克经常在推特上发布毫无根据的刑事指控,并因为美国证券交易委员会(SEC)的证券欺诈指控被迫支付4000万美元罚款。

最近,他还呼吁结束新冠疫情的封锁行为,并且在推特上发布了“还人们自由”的言论。上周，他在推特上发文称，特斯拉在阿拉米达县的工厂将重新开工，完全不顾该县因新冠疫情下达的继续封锁的命令。此时，

特斯拉位于阿拉米达县的工厂。

目前特斯拉的生产和销售正受到冠状病毒疫情影响，特斯拉的股价也自今年2月的历史高点下跌了约10%。但为了保持利润的持续增长而拿员工的安全冒险，这也让马斯克的形象受到损害。马斯克还试图阻止特斯拉员工成立工会，这也严重违反了美国劳动法的法律规定。所有这些言行在很大程度上消除了人们对科技公司的社会责任感的信任。

本月早些时候，Blind网进行的一项调查发现，53%的特斯拉员工认为他的行为正在损害公司。与此同时，10.9%的人将马斯克描述为“互联网上的魔鬼”。令人难以置信的是，大多数员工都认为这位CEO实际上在损害公司的业绩。

深受其害的特斯拉

事实上，人们很难确定马斯克的言行在商业上对特斯拉造成了多大的伤害，即使特斯拉的利润没有受到疫情影响，马斯克也在不断损害该公司的业绩，并有可能让科技行业的其它行业也跟着变糟。虽然2019年特斯拉创下了新的销量创纪，但马斯克的言行很可能让特斯拉的业绩无法做到最好。

根据Cars.com的一项调查，60%的购车决定来都取决于女性。2019年女性用户仅占特斯拉总销量的31%，因此特斯拉正在努力吸引女性客户。但正如爱德蒙兹汽车分析师杰西卡·考德威尔所言，许多女性可能会对马斯克的傲慢个性感到反感。

特斯拉工厂内景象。

马斯克的言行还可能会导致多个领域的监管机构对该公司采取更严格的措施。例如，特斯拉无视了美国国家运输安全委员会对其提出的自动驾驶技术的建议并违反了调查协议，因此在今年2月的一次自动驾驶技术听证会上受到严厉的批评。

美国国家运输安全委员会还特别指出，政府监管机构对其监管不足，如果特斯拉和马斯克继续让人们失望，这种情况可能最终会改变。换句话说，特斯拉可能会因为其“异端行为”而面临更严格的监管。

反过来，如果特斯拉继续惹恼监管机构，这些监管机构可能更容易对其它知名科技公司产生消极的看法。这可能不利于未来的技术发展，因为严格的监管可能会束缚或阻碍科技的创新。

当然，消除马斯克这种言行带来的负面影响才是最难的事情。这位特斯拉的首席执行官已被免去了董事会主席一职，但这丝毫没有遏制他的言行。特斯拉董事会虽然可以通过投票继续让马斯克卸任CEO，然而，只要特斯拉的销量和股价继续上涨，这种情况就不太可能发生。

因此，至少在目前来说，马斯克还将继续在技术风险和发展潜力方面误导公众，并将继续给特斯拉和科技蒙上污名。

原文作者简介：西蒙·钱德勒是福布斯驻伦敦的科技记者，相关报道涉及人工智能（AI）、社交媒体、VR和AR等领域。