蚂蚁金服向小银行出售服务，提供整个在线基础设施

5月19日消息，据国外媒体报道，近期亿万富翁马云旗下的蚂蚁金服见证了各个银行机构想要通过数字技术保持业务流动性的热潮，马云的开放银行战略得到了提振。

蚂蚁金服表示，在截至4月份的两个月里，为开发移动应用和提供云计算能力而付费的客户数量增加了175%。据该公司称，目前它正在与200多家金融贷款机构合作。在此期间，想要与蚂蚁金服合作的咨询量也增加了400%。

蚂蚁金服以“颠覆者”的身份进入银行业，给中国本土4500家银行中的许多参与者敲响了警钟。大约两年前，蚂蚁金服还扩大了向银行出售服务的战略。虽然此前业内的反应并不热烈，但近期规模较小的地区性银行却有了更多的合作动力。

蚂蚁金服云业务主管Liu Xin在接受采访时表示：“大银行可能希望打造自己的私有云，但我们的目标是那些可能没有预算从头开始建设整个在线基础设施的小规模银行。”

对蚂蚁金服而言，推动银行业的开放战略至关重要。除了向银行出售技术外，它还有一个消费者借贷平台，发起成立了网商银行。据悉，今年网商银行已经发放了2万亿元人民币的贷款。据一位知情人士透露，到2021年，蚂蚁金服65%的营收将来自这些服务，高于2017年的35%左右。

其中与蚂蚁金服合作的一家金融机构是深圳农村商业银行。在蚂蚁金服的帮助下，深圳农村商业银行能够自如应对其1500万零售客户在线转账、查询投资明细以及购买理财产品。蚂蚁金服将该银行应用程序在使用高峰时的加载时间缩短四倍，只有不到半秒时间。该银行表示，2月份几乎所有的交易都是在网上完成的。

“虽然我们一直把移动开发放在首位，但客户不断增长的需求让我们意识到，我们现有的基础设施还远远不够，”深圳农村商业银行网络财务部门主管Zhan Bin说。

这家金融机构的大部分数据仍存储在自家私有云上，但它使用蚂蚁金服的公共云为客户提供方便快捷的支付服务。深圳农村商业银行还计划整合蚂蚁金服旗下支付宝的迷你程序基础架构，让用户无需离开支付宝就能获得娱乐、餐饮、电影票和旅游服务。作为回报，银行客户可以获得折扣和累积奖励积分。

银行向蚂蚁金服支付一次性许可费用，从而购买诸如mPaaS和SOFAStack等云产品，此外还需要支付关于软件支持和维护费用的年费。深圳农村商业银行拒绝透露将向蚂蚁金服支付多少钱。

“说服更多银行使用我们技术的关键是证明，我们可以帮助他们解决问题，”蚂蚁金服的Liu Xin如是指出。