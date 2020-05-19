Realme电视外观、配置公布：搭载联发科处理器、24W立体声扬声器

IT之家5月19日消息 Realme将于5月25日在印度发布其首款智能电视，在发布会之前，Realme电视的外观设计和主要规格已经在Flipkart上曝光，该电商网站将成为Realme智能电视的官方在线销售合作伙伴。

官方称，Realme电视将配备无边框显示屏，带来“身临其境的智能影院体验”。此外，Realme电视将搭载联发科芯片组，并将支持Chroma Boost、最高400尼特亮度，还搭载24W立体声扬声器等。

从预告图片来看，Realme电视采用了极窄边框显示屏。这款智能电视将是该细分市场中首款搭载64位联发科四核处理器的智能电视，由ARM Cortex-A53处理器和Mali-470 MP3 GPU组成。此外，Realme TV还将该其细分市场中首款配备24W立体声输出4扬声器的产品，支持杜比音效。

Flipkart的预告还暗示了智能AI功能，比如使用语音命令打开电视等。虽然Flipkart尚未确认，但Realme印度CEO Madhav Sheth已经暗示Realme TV将运行Android TV平台，所以可以期待对谷歌助手的支持。

IT之家了解到，Realme TV将于5月25日与Realme Watch智能手表在印度一起发布。