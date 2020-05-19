3.9秒破百，比亚迪汉补贴后预售价格公布：23万-28万元

IT之家5月19日消息 比亚迪今天公布了旗下旗舰车型汉的预售价格区间（补贴后），新车共分为4款车型，一款汉DM车型、三款汉EV车型，补贴后售价区间为23万-28万元。

IT之家了解到，新车共分为4款车型。其中汉DM预售价为23万，汉EV为三款，预售价分别为24万(超长续航版豪华型)、26万(超长续航版尊贵型)、28万元(四驱高性能版旗舰型)。

比亚迪汉搭载比亚迪最新研发的全新一代磷酸铁锂“刀片电池”，外观上采用了全新Dragon Face设计语言，前脸采用的是半封闭式设计，舒适配置方面，新车配备12向电动调节座椅、菱形缝线工艺座椅、后排出风口、后排USB以及220V电源等；而科技配置上，包括：12.3英寸液晶仪表盘、15.6英寸中控屏（内嵌DiLink 3.0智能网联系统）、APA全场景自动泊车、整车OTA远程升级、15W手机无线充电等。

安全配置上，其搭载了DiPilot智能驾驶辅助系统，DiDAS（包含自动紧急制动辅助系统、前向碰撞预警系统、自适应巡航、单车道集成式巡航、交通拥堵辅助、车道偏离预警系统、车道保持系统、盲区检测、自动泊车、全景影像、遥控驾驶等）。值得一提的是，APA自动泊车将是首次应用于比亚迪汉车型。

动力方面，比亚迪汉EV将提供单电机两驱和双电机四驱车型，其中单电机版本搭载最大功率163kW（222PS），最大扭矩330N·m，百公里耗电量14.1kWh/100km；双电机版前/后电机最大功率分别为163kW（222PS）和200kW（272PS），总功率达到363kW，最大扭矩680N·m，NEDC续航里程为550km，百公里耗电量15.4kWh/100km，0-100公里加速仅需3.9秒。官方称新车在快充模式下，电量从30%充至80%需要30分钟。