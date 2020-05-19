微软宣布Project Reunion计划：统一Win32和UWP应用

IT之家5月19日消息 在今天的Build 2020大会上，微软宣布了Project Reunion计划，这是一个让Windows 10平台的应用开发更容易的新项目。Project Reunion统一了对现有Win32（传统的Windows API）和UWP（通用Windows平台）API的访问，并通过NuGet等工具使其与操作系统分离开来。

微软体验与设备事业部执行副总裁拉杰什·贾（Rajesh Jha）解释说：“计划背后的想法是，允许开发人员构建一个Windows应用程序，并针对所有10亿个Windows设备。” “我们将Win32和UWP的强大功能结合在一起，因此开发人员不再需要选择，因为我们正在统一这些现有的API，并以某种方式将它们与操作系统分离。”

微软将现有的win32和UWP API结合在一起，使开发人员可以更轻松地构建Windows应用程序。可以对现有的应用程序进行更新和现代化处理，并且将API与Windows分离。

使用 Project Reunion 组件构建的应用程序可以在所有 Windows 10 版本和设备上运行，这将为新应用提供一个通用平台。简单来说，这意味着开发者现在可以构建一个利用最新的Windows 10功能的Windows应用，而不必担心操作系统的旧版本。之前开发者通常会等到Windows 10用户使用最新版本的操作系统后，才会更新他们的应用程序以获得新功能。现在，他们可以从开源包管理器NuGet中调出新的API，并将其编译为应用程序的一部分，而不必担心旧版本的Windows 10。

Project Reunion的一个重要组成部分是WinUI 3，这是一个UI框架，允许应用程序拥有一个可以跨设备扩展的现代UI。微软今天还推出了WebView2预览版，其将允许开发者在应用中嵌入基于Chromium的WebView。WebView 2将与Windows完全分离，因此开发者可以启用完整的Web功能，而不必被锁定在特定的Windows 10版本中。

IT之家了解到，微软还对Project Reunion应用有更大的野心，其目标不仅仅是Windows。现代化的应用除了在Windows机器上运行出色，也可以通过Windows虚拟桌面或远程应用程序解决方案从云端流媒体化。

“你现在不仅可以在Windows上运行Windows，还可以从云端运行iOS、Android、Mac和Linux。”微软体验与设备部执行副总裁Rajesh Jha解释说。“我们希望通过Project Reunion项目，能够与Windows上的这个令人难以置信的社区合作，进一步加快Windows 10上的创新和新体验，让这第一个10亿用户和下一个用户都能享受到Windows 10的创新和新体验。”