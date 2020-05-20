今日小满：微雨过，小荷翻，初夏至

IT之家5月20日消息 今天小满，二十四节气之一，也是夏季的第二个节气。小满节气意味着进入了大幅降水的雨季，雨水开始增多，往往会出现持续大范围的强降水。小满和雨水、谷雨、小雪、大雪等一样，都是直接反映降水的节气。小满反映了降雨量大的气候特征，正所谓“小满江河满”。另有解释是指北方夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满，但还未成熟，只是小满，还未大满。

小满的由来和传说

《月令七十二候集解》：“四月中，小满者，物致于此小得盈满。”而南方地区的农谚赋予小满以新的寓意：“小满不满，干断田坎”；“小满不满，芒种不管”。把“满”用来形容雨水的盈缺，指出小满时田里如果蓄不满水，就可能造成田坎干裂，甚至芒种时也无法栽插水稻。

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此外，关于小满，还有一个传说。传说小满原是个人名，有一天，放学回家过一条大水沟时，碰上一个死人。死的是个姑娘，光着身子，小满觉得难看，就用自己的兰布衫把尸体遮住。后来有一天，小满家门口来了个讨饭的，她称自己名叫三新，因父母去世，被舅舅收留。却总被舅妈毒打，后来被赶出家门，只好沿路讨饭。小满母亲见其可怜，就认这娃做她的干女儿。再后来，见小满和三新久居生情，就让这异姓兄妹成亲了。

不料成亲当日，三新被一个做官的抢走，小满母亲气愤而亡。小满葬了母亲，后来设法找到了三新，才知道，原来三新是天上谷神的三女儿，想给人间送些五谷种子。谁知被一位天神告发，玉帝生气地命天神剥去她的衣服，打下凡去。想让人间的冷气冻死她。后被小满所救。

见到小满后，三新从包里取一个白亮亮的圆蛋蛋说：“这是天宫的蚕茧，过些时候会从中爬出蚕蛾来，蚕蛾生蛋，蛋儿变子。吃了桑叶，吐出真丝，有了真丝，不愁没绸子穿。”又拿一个圆骨朵的东西说：“这叫大蒜，当年八月种植，过年麦熟时收益，它能当菜吃，也能治病呢。"最后又抓起一把种子说：“这叫大麦，今秋种明夏收，它比小麦熟的早，可给穷苦人接荒。"说完，她苦求小满从原路返回，免得二人都被害死。

第二天，就听这官家传来哭声，原来三新姑娘趁机杀了狗官。小满按三新的吩咐，把三样种子传给乡亲们。第二年，人们三种植物收获时正好是这个节令，就把此节令叫做“小满节”。小满节收得了三种作物，人们叫作见“三新”，意为小满和三新会面。

小满气候

IT之家获悉，满是二十四节气中第八个节气，从气候特征来看，在小满节气到下一个芒种节气期间，全国各地都是渐次进入了夏季，南北温差进一步缩小。降水进一步增多，容易有暴雨、雷雨大风、冰雹等激烈天气发生。

此时，农事活动也即将进入大忙季节，夏收作物已经成熟，或接近成熟；春播作物生长旺盛；秋收作物播种在即。北方地区的春播工作已基本结束，各地要做好春播作物的田间管理，近期出现降雨的地区要抓住雨后的有利时机，及时查苗、补种，力争苗全、苗壮；同时注意防御大风和强降温天气对春播作物幼苗造成的危害。

北方冬小麦已进入产量形成的关键阶段，应加强后期肥水管理，防止根、叶早衰，促进冬小麦充分灌浆，提高籽粒重；墒情偏差的地区要适时灌溉，防御高温、干旱和“干热风”天气造成的危害，对可能出现大雨、大风的地区，在天气过程来临前不要浇水，以减少小麦倒伏。

南方夏收粮油作物产区要抓住晴好天气，适时收晒成熟的小麦、油菜，避免不利天气造成损失。江南、华南地区在早稻移栽后应注意浅水灌溉、适时施肥，促进早稻早生快发和多分蘖；对够苗的田块要及时排水晒田，控制无效分蘖，并注意做好稻田病虫害的监测与防治工作。

小满养生

小满后气温明显升高，雨量增多，但早晚仍会较凉，气温日差仍较大，尤其是降雨后气温下降更明显，因此要注意适时添加衣服，尤其是晚上睡觉时，要注意保暖，避免着凉受风而患感冒。同时也应当顺应夏季阳消阴长的则律，早起晚睡，但要保证睡眠时间，以保持精力充沛。

饮食方面，进入小满后，气温不断升高，人们往往喜爱用冷饮消暑降温，但冷饮过量会导致腹痛、腹泻等病症。此时进食生冷饮食易引起胃肠不适而出现腹痛、腹泻等症，由于小儿消化系统发育尚未健全，老人脏腑机能逐渐衰退，故小孩及老人更易出现此种情况。因此，饮食方面要注意避免过量进食生冷食物。

小满习俗

动三车

谚云：“小满动三车。”这里的三车指的是水车、油车和丝车。古人相信万物有灵，水车也有灵。这时的民俗主要是祭车神。传说车神为一条白龙，小满时节，农家在车水前于水车的车基上放置鱼肉、香烛等祭拜之。特殊之处为祭品中有水一杯，祭时泼入田中，有祝水源涌旺之意，表明了农民对水利灌溉的重视。

小满也是油菜籽成熟的时节，人们将油菜籽收割回来，送至油坊，启动油车榨油。是为动油车。至于动丝车，是指小满前后，蚕要开始结茧了，养蚕人家忙着摇动丝车缫丝。

祭蚕

相传小满为蚕神诞辰，因此江浙一带在小满节气期间有一个祈蚕节。蚕是娇养的“宠物”，由于难养，古代把蚕视作“天物”。为了祈求“天物”的宽恕，使养蚕有个好收成，人们在放蚕时节举行祈蚕节。

食苦菜

春风吹，苦菜长，荒滩野地是粮仓。苦菜是中国人最早食用的野菜之一。苦苦菜，苦中带涩，涩中带甜，新鲜爽口，清凉嫩香，营养丰富，含有人体所需要的多种维生素、矿物质等，具有清热、凉血和解毒等功效。

看麦梢黄

在关中地区，每年麦子快要成熟的时候，出嫁的女儿都要到娘家去探望，问候夏收的准备情况。这一风俗叫做“看麦梢黄”，并渐渐形成了一个叫“看忙罢”的节日，极富诗意。农谚云：“麦梢黄、女看娘。”夏忙前，女儿过问娘家的麦收准备工作；麦收后，母亲又去看望女儿，关心女儿家的收成和在麦收中的操劳情况，体现了生产劳动中的心心相连，母女情长。

下面是关于小满的古诗词：



《五绝百·小满》

（宋）欧阳修

夜莺啼绿柳，皓月醒长空。

最爱垄头麦，迎风笑落红。

《晨征》

（宋）巩丰

静观群动亦劳哉，岂独吾为旅食催。

鸡唱未圆天已晓，蛙鸣初散雨还来。

清和入序殊无暑，小满先时政有雷。

酒贱茶饶新而熟，不妨乘兴且徘徊。

《遣兴》度

（宋）王之道

步屧随儿辈，临池得凭栏。

久阴东虹断，小满北风寒。

点水荷三叠，依墙竹数竿。

乍晴何所喜，云际远山攒。

《自桃川至辰州绝句四十有二》

（宋）赵蕃

一春多雨慧当悭，今岁还防似去年。

玉历检来知小满专，又愁阴久碍蚕眠。

小满相关农谚：

1、小满麦渐黄，夏至稻花香。

2、麦黄栽稻（中稻），稻黄种麦。

3、麦到小满，稻（早稻）到立秋。

4、小满小满，麦粒渐满。

5、小满未满，还有危险。

6、小满小满，还得半月二十天。

7、小满不满，芒种开镰。

8、小满天天赶，芒种不容缓。