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联想集团19/20财年全年税前利润70.9亿元，创历史新高

2020/5/20 8:17:35来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月20日消息 今日，联想集团（HKSE：992）（ADR：LNVGY）公布了截至2020年3月31日的19/20财年全年和第四财季业绩：全年总营收3531亿人民币，与上一财年同处历史最高水平，税前利润70.9亿人民币，同比增长19%，创历史新高。净利润46.3亿人民币，同比增长近12%。

IT之家了解到，其中，联想集团第四财季营收738亿人民币，税前利润5.39亿人民币，净利润2.97亿人民币。

财报亮点

全年营业额连续两年突破3500亿人民币；

全年税前利润创新高达到70.9亿人民币，同比增长19%；

智能设备业务集团全年税前利润提升18%/利润率达5.1%，均创历史新高；

全年PC市场份额达到24.5%，蝉联全球第一；

软件与服务业务营业额达243亿人民币（同比增长43%）。

个人电脑和智能设备业务集团（PCSD）

联想集团表示，PCSD全年营收同比增长3.6%至2775亿人民币，税前利润同比提升18.3%达163亿人民币，税前利润率5.9%，双双达到历史新高。电商渠道，全年营收同比增长31%。PC市场份额蝉联全球第一，达到24.5%。

移动业务集团（MBG）

MBG业务全财年营收363亿人民币，亏损收窄至3亿人民币。2020年1月，全新摩托罗拉Razr折叠屏幕手机正式发售。此外，Moto G系列产品全球累计销量突破了1亿台。

联想移动设备的主要生产基地武汉工厂位于新冠病毒疫情最严重的地区，生产节奏在第四财季遭受重大影响，但联想利用海外制造厂进行生产，交付了超过600万台智能手机。

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关键词：联想

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