京东零售品牌升级：“多快好省”变为“不负每一份热爱”

IT之家5月20日消息 京东官方今天表示，京东零售品牌升级，将不负每一份热爱作为品牌主张，与消费者一起对生活充满美好憧憬和热爱，重新定义自己所热爱的生活。

一场疫情，让人们开始思索生命中最重要的东西，那就是对生活的热爱。无论遇到什么事情，都不应该消沉、低落，而是在时光的磨砺下保持向上，不断追求自己所热爱的东西。“桃之夭夭、灼灼其华”。

IT之家获悉，京东零售集团表示，早期，人们的购物需求主要在于物质满足 。因此顺应发展推出了“多快好省”的价值主张，以满足消费对“商品全、送货快、质量好、价格低”的期望。如今，越来越多元化、个性化的购物需求出现，也赋予了购物更多的意义。买买买不仅在于基础物质层面，更承载着人们对美好生活的向往。在这样的变化下，“不负每一份热爱”应运而生。

京东表示，研发技术将是京东“不负”的核心武器。目前，在京东零售集团的3万多名员工中，技术研发人员已超过三分之一，大量投入费用和资源，目前已研发出京东智联云、应急公共服务平台、京东小程序、京东健康免费在线问诊等，为社会提供高效可持续的“京东方案”，诠释着整个京东集团“以供应链为基础的技术与服务企业” 的定位。

在供应链方面，京东拥有亚洲电商规模最大的智能仓群，以及70座可以应对不同品类物流场景的无人仓。在今年春节期间，京东供应链更是权时救急，在各个“空城”中步履不停地保障民生。这一条条智能供应链和京东零售相得映彰，承载的是物品，传递却是生活的温暖和希冀。

在基础服务层面，京东专业客服团队规模已经超过1万人。加上人工智能客服的支持。仅疫情期间，就完成了超过千万量级的线上咨询。