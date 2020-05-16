京东，疫情“绩优股”

京东再次成为行业“老二”。

如果说腾讯是整个疫情期间收益最大的互联网企业，那么京东也不遑多让。2020 年 Q1 季度营收达到 1462 亿元人民币，同比增长高出市场预期近 10 个百分点。北京时间5月15日晚，京东股价盘前大涨 5%。

本周早些时候，拼多多股价曾一度超过京东，成为国内第二大电商平台。5月16日，财报发布后，京东股价高开高走，截至收盘，京东股价报 50.85 美元，总市值 746.8 亿美元，领先拼多多的 734.14 亿美元，重回行业“老二”。

但除去疫情为京东带来的“利好”因素，京东的营收增速已经降到了历年来的最低值，净利润处于面临低点。面临拼多多的紧追不舍，京东能否固守住自己行业“老二”的位置，尚待商榷。

高营收之下，净利润乏力

即便在财报发布之前，已经有多家券商给出较好预期，但京东的业绩增长仍让人惊讶。单季营收增速虽然创下历史新低，但仍牢牢守住了 20%的底线，总营收达到 1462 亿元，远远高于市场预期。

亏损多年的京东物流，再次成为京东增长的重要推动力。在诸多电商平台因为疫情而迟迟无法配送时，京东依然可以保持高效的运转效率。庞大的自营物流及供应链优势，使得京东成为疫情期间最为可靠的电商平台。

用户的支持直接体现在财报之中。在一季度相对淡季的行业背景之下，京东仍旧新增了超过 2500 万活跃购买用户，创下淡季用户增长的新高。截至 2020 年 3 月 31 日，京东过去 12 个月的活跃购买用户数为 3.874 亿，较去年同期增长 24.8%。整个 3 月份，京东移动端日均活跃用户较去年同期增长 46%。

财报后的电话会议上，上任不久的京东零售 CEO 连用了两个“非常”，以表达对用户增长的喜悦，“老用户和沉睡唤醒用户的活跃度提升非常明显”，超出了他们的预估。

收入构成上，京东 Q1 季度净服务收入为 161 亿元人民币，占总收入的 11%，同比增长 29.6%，增速高于商品销售收入。京东的服务类收入主要包括平台及广告、物流和其他服务两大块。

但与总营收相悖的是，京东 Q1 季度的净利润仅为 11 亿元，同比锐减 85%。非美国通用会计准则下净利润为 30 亿元，去年同期为 33 亿元。

一方面，疫情的到来减弱了用户对 3C、家电等客单价较高的产品购买力，但对客单价低、利润有限的日用百货有促进作用。当季京东商城日用百货商品的收入达到 525 亿元，同比增长 38.2%，高于总营收 20.7%的增长率。不过，增长仅限于京东自营业务，与之对应的是，其他非京东零售的物流订单降到了历史最低。

另一方面，京东的收入成本也随之上涨，从 2019 年 Q1 的 1029 亿元上涨至 2020年Q1 的 1237 亿元，同比增加 20.2%。疫情期间，京东不得不为快递员提供更多激励，以保证他们仍然可以高效运转。当季履约费用为 104 亿元，去年同期为 81 亿元，同比上涨 29%。此外，市场、营销费用也有所增加。

继续发力下沉市场

至少从目前来看，京东过去一年的调整已经初见成效，且由于疫情原因，这种优势被进一步放大。

去年，面对用户增长乏力及拼多多的崛起，京东在内部推出了主打社交电商的“京喜”。京喜带来的成绩有目共睹。此前的 2019 年 Q4 季度，京东新增年度活跃购买用户 2760 万，环比增长 8.3%，创下新高。其中，下沉市场贡献了超过 7 成用户。

如果说去年深耕下沉市场，对于京东来说还是防守型举动。那么今年，在营收增速已经多个季度维持在 20% 区间的当下，京东更是不遗余力要和拼多多、淘宝抢夺下沉市场。

5月15日的财报电话会议上，徐雷透露，目前京东三到六线城市用户占比超过 6 成，GMV 占比超过一半。

他称，未来京东仍将以下沉市场作为用户发展重心之一。“下沉市场我们是用双轮驱动的方式，一个是通过京喜新的独立的平台，另外一个是京东主站的一些通过算法的方式针对下沉用户转化，双轮驱动。”此前，京东还推出了“京东极速版”的独立 App。

为了扶持中小商户入驻，今年 3 月 4 日，京东推出了“春雨计划”，计划投入价值 15 亿元资源扶持商家。今年 5 月，京东还推出了“新国品计划”，首期投入价值 12 亿资源进行扶持。

唯一的疑问是，用户量的增长能否真正转化为营收的增加。过去一年，京东的营收增速始终未能重回 30%以上的高位，这些靠着补贴和低价抢夺来的用户，真正价值几何？

或许是意识到这个问题，徐雷在电话会议上透露，计划在 2 季度末、3 季度初将原来的 1 号店转型为 1 号会员店，针对中高端人群推出精选商品的付费会员服务。

财报中，京东对 2020年Q2 季度财报作了乐观预计，认为净收入介于 1800 亿元人民币至 1950 亿元人民币之间，同比增 长为 20%至 30%之间。当然，这是在假设疫情不会对京东的运营造成重大干扰的情况下。

再过一周，拼多多及阿里都将发布 2020 年 Q1 季度财报。在此之前，拼多多股价已经连续多日上涨，走出了一条笔直的上升曲线，并多次反超京东。

即便在京东发布利好财报之后，5月15日，拼多多开盘依然上涨 3.17%，截至收盘，涨幅回落至 0.76%，市值 734.14 亿美元，与京东仅差不到 13 亿美元。

财报电话会议中，徐雷专门提及了即将到来的 618，“因为疫情的原因，今年的 618，品牌商、商家和零售商的积极参与性应该是最高的，应该是 17 年以来行业和上下游企业参与度最高的一次”。

这是京东的主场，也是国内疫情结束后迎来的第一个真正意义上的大促节日。一切，都到 6 月见分晓吧。