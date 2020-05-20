联想中国PC份额39.3%创新高，智慧服务营收50亿元

5月20日下午消息，联想集团对外发布2019/2020财年暨第四财季业绩，实现营业收入3531亿元，税前利润70.9亿元，同比增长19%，创历史新高。联想个人电脑全球市场份额提升1.2个百分点达到24.5%，居全球第一；转型业务营收占集团总营收份额持续增加，其中软件与服务业务营业额达243亿元，同比增长43%。

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，上一财年凭借强大的执行力、以客户为中心的价值观，努力为客户寻找并提供最佳解决方案取得强劲的业绩，智能化转型效果进一步显现。在新财年里，将凭借“卓越运营”和“全球资源，本地交付”的核心竞争力，继续把3S战略执行推向深入。

IDC数据显示，联想在国内的PC业务营业额市场份额跑赢大市，达到39.3%，创下历史新高。智能物联转型业务释放规模化、高速增长动能，仅智慧服务营收就突破50亿元，增速34.4%。

联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，过去一年，整个中国PC市场遭受20 年不遇的严酷环境，尤其是第四财季受新冠肺炎疫情影响更是雪上加霜。联想中国推行两年多的以客户为中心的转型和智联物联转型在此期间凸显巨大价值，保障PC业务增长的同时，智慧服务成长为新的增长引擎。“疫情是危机也是契机，催化了在线教育、在线办公等新商业机会，企业笔记本采购势头强劲，国家新基建的推进，也会带来中国PC市场的增长。”他说。

国内PC份额近四成创历史新高

在联想集团PC市场份额摘得全球第一的同时，国内PC业务的营业额市场份额也创下历史新高。根据IDC的最新数据，联想在国内的PC市场份额在第四财季和上个财年分别增加了1.4和0.7个百分点，财年市场份额达到创历史新高的39.3%。

数据显示，无论是消费市场还是企业级市场，联想PC业务在上个财年表现亮眼。其中，消费PC营业额市场份额达到28%，创自2017年启动以客户为中心转型变革以来新高；企业客户和教育客户营业额市场份额分别达到62.2%和62.5%，均创下历史新高。此外，在800美元高端笔记本领域，ThinkPad的营业额市场份额和销量市场份额均超过苹果，排名第一。

PC业务在供应短缺、疫情冲击等极限挑战下创出市场份额历史新高，主要原因是联想在国内持续深化以客户为中心转型，升级了PC业务模式，直接触达客户，同时抓住了疫情下的新商业机会。

据介绍，在切实保障员工安全的前提下，联想第一时间响应政府号召复工复产、复商复市，助力经济回暖复苏。国内工厂在4月初实现复工满产，4月底线下6000多家门店开业并发放消费券，促进消费。1月-3月，消费PC线上营收占比大幅增长62.8%。

刘军在4月份“上阵”直播带货，并参与发放消费券活动

刘军表示，疫情是危机同时也是契机，催化了在线教育、在线办公等新商业机会，特别是“新基建”浪潮之下，PC、平板市场的需求将持续提升。联想所有PC业务在新财年将彻底变革为客户直达模式，满足客户对于设备的需求，力争实现PC营业额市场份额再增长2个百分点。

新财年智能物联转型加速

联想中国区智能物联转型业务同样亮眼。智慧服务、智能物联产品和智慧行业解决方案三大业务并驾齐驱，增长势头强劲，占到中国区总营收近10%。

其中，智慧服务去年营收突破50亿元大关，同比增长34.4%，推动联想成为国内最大的ICT设备服务供应商、最大的IT运维服务提供商和领先的智能化转型专业服务提供商。

智慧服务已经助力打造了上海嘉定“雪亮工程”、北京延庆国家“互联网+”智慧能源、海南“文昌智城”、陕西智慧能源、陕西梁家河智慧农业等涵盖智慧城市、智慧能源、智慧农业等行业的智能化转型项目。

联想智慧服务

在智能物联产品业务方面，联想消费SIoT（智能设备）完成智能安防、智能健康、智能娱乐、智能教育四大场景布局，推出了个人云存储、智能扫地机器人、智能门锁、智能投影仪等明星产品。商用IoT（边缘计算解决方案）覆盖制造、零售、交通、医疗等10个垂直细分子行业和30+行业客户应用场景，上个财年实现75%的高速增长，智慧教育解决方案更是大幅增长435%。