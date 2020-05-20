支付宝 App 又全新改版：首页收/付款码成团、“出行”被置顶

IT之家5月20日消息 5月20日，支付宝举行产品发布，新版支付宝App将带来的三大升级：“出行”首次出现在支付宝首页顶栏位置；“应用中心”将为更多小程序提供曝光位置；“市民中心”则成为各类民生服务统一入口。

IT之家发现，在下一个版本的支付宝中，将首页的收钱码和付钱码合并，空出的位置留给“出行”。以后不管是坐公交地铁、骑共享单车、出门打车，都可以在这个固定入口，一键直达。这也是“出行”首次出现在顶栏位置，仅次于“扫一扫”、“收付款”，用户使用更方便。

支付宝首页应用中心也进一步开放，除原有功能外，目前首批已经有超过1000个小程序进入应用中心。这意味着更多小程序能通过支付宝的开放，入驻首页“黄金位”。据介绍，支付宝推出“扶优机制”，只要第三方小程序做好经营，提供优质服务，就有机会进入应用中心，获得亿级流量曝光，最快路径触达用户。这套中心化+去中心化的小程序运营，成为支付宝小程序的优势。

支付宝“市民中心”由此前的“城市服务”升级而来，为用户提供本地生活化服务，涵盖很多服务类型，可以办1000多项政务相关的事情，涵盖了社保、医保、公积金、交通出行等各种服务，手机上都可以一次性解决，节约大量时间。