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天猫精灵四款新品齐发：高音质、大尺寸统统有

2020/5/20 15:31:42来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月20日消息 5月20日，天猫精灵举办了今年的春季新品发布会。发布会上，阿里宣布将在今年投入100亿元，围绕天猫精灵全面布局AIoT及内容生态领域。这是继今年1月天猫精灵升级为独立事业部后，阿里巴巴加码AIoT赛道的又一大动作。

此次发布会共发布了四款新产品，分别是10寸家庭智慧大屏CC10、主打高音质的智能音箱X5、高性价比产品方糖2、以及针对女性用户推出的“丝绒蓝版”智能美妆镜。在这四款产品中，应用了阿里巴巴自研的AI语音及视觉交互技术，能够更加准确流畅的与人进行对话，还特别为儿童设计了视力保护和听力保护功能。同时，天猫精灵也宣布与支付宝生态打通，将无缝接入超过170万的支付宝小程序。

天猫精灵也在当天推出了智能家居子品牌“天猫精灵妙物”，事业部总经理库伟表示，“妙物”是一个面向全行业开放合作的智能家居品牌，天猫精灵会整合阿里经济体的商业能力、技术能力、产品设计能力、内容生态、生活服务能力等向合作伙伴进行赋能。他还宣布启动“双百计划”：100亿元投入生态建设，与合作伙伴共同推出100款千万级智能产品。

“经过三年的积累，我们已经进入了2000多万中国家庭，陪伴着许多人的生活。”库伟介绍，目前天猫精灵可连接的智能设备已经超过2.72亿台，“智能家居并不是简单地把家电连上网，我们与合作伙伴一起孵化了许多智能的‘新物种’。目前在我们的平台上，用户可以选择的智能设备超过80个品类、5000多种不同型号，1100多个品牌，可以说我们已经成为中国最大的智能新品‘孵化器’。”

IT之家获悉，今年天猫精灵将全面接入阿里经济体包括文娱、健康、教育、购物等内容和服务能力，并与内容产业深度合作，扩大生态；与阿里云智能、达摩院进行资源整合，重点投入物联网芯片、物联网操作系统、边缘计算、多模态交互等产品与技术研发。

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关键词：天猫精灵

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