1899 元至 2399 元，荣耀 X10 手机正式发布

IT之家5月20日消息 今天下午，荣耀手机举行荣耀X10新品发布会，荣耀X10手机正式发布，6GB +64GB 售价1899元；6GB +128GB 售价2199元；8GB +128GB 售价2399元，今天18:00预售开启，5月26日10:08，正式开售。

荣耀X10搭载了麒麟820处理器，支持SA/NSA双模5G，还支持业内最多的9大5G频段。采用麒麟990同款Modem，现网下载速率高达1003Mbps，基于超级上行技术，5G速度得到大幅提升。

荣耀X10搭载AI智慧通信，采取5G环绕分布式天线设计，让5G信号更稳定。当你从信号覆盖不稳定场景返回5G时，最快2秒可恢复5G网络！还有双卡槽设计，支持5G双卡智能切换，主卡上网，副卡依然可以来电，通话娱乐两不误。

荣耀X10搭载麒麟820 5G SOC ，CPU提升27%、GPU提升38%、NPU提升73%，跑分高达9755。首次采用Magic UI 3.1, 搭配确定时延引擎、麒麟Gaming+2.0、石墨烯散热等核心科技，让游戏性能得到更充分发挥，即使长时间玩大型游戏，也能流畅如初。4300mAh电池，可支持在线连续11小时游戏体验，支持22.5W超级快充。

荣耀X10支持90Hz屏幕刷新率的全速屏，还⽀持多款主流游戏的90fps高帧率，画面流畅度大幅提升。此外，高达180Hz的触控采样率，也让玩游戏更加“跟手”。

荣耀X10提升至21层玻璃工艺，还带来全新的超时空菱影设计，菱格光影相交变幻，个性又不单调。竞速蓝、探速黑、光速银、燃力橙四款配色，都有不同的3D幻变图案，握在手中极具高级感。

荣耀X10采用6.63英寸升降式全面屏，高达92%的屏占比，带来更舒适的沉浸式观感。在天线、电池、音腔体积增加的情况下，厚度并没有增加；支持德国莱茵TüV低蓝光护眼，一键开启电子书模式，让阅读体验轻松自在。隐蔽又精巧的侧边指纹解锁，美观又实用，解锁就在一瞬间。

IT之家报道，荣耀X10搭载旗舰级4000万RYYB高感光影像三摄系统，其中RYYB主摄比传统RGGB提升不止40%进光量，配备1/1.7英寸大底，支持四合一超大像素，和麒麟990同款ISP5.0处理能力，摄影能力达到X系列新高度。

荣耀X10 4000万高感光镜头支持独家猫头鹰2.0算法。一拍即现的高感光功能，将黑暗中的美清晰呈现。除了暗光，夜景也依旧专业，AIS手持超级夜景2.0将夜晚城市精致记录；还有30秒专业模式长曝光拍摄，捕捉浩瀚星河的美。

荣耀X10新增疾速抓拍能力，AI追焦技术，能根据运动状态自动识别拍摄场景并进行追焦。首次支持4K超高清视频拍摄；HDR算法加持，逆光拍摄风采依旧；还有超广角、微距镜头拍摄。