【IT之家评测室】荣耀X10评测：超能5G，越级性能体验

5月20日，荣耀正式发布了X10系列手机，这款手机在发布之前荣耀官方就开启了长时间的预热，引起了无数消费者的好奇与期待。

荣耀X10是荣耀9X的继承者，去年发布的荣耀9X可以说是荣耀手机销量黑马，不到一年的时间内，中国区发货量就突破了千万。在新机X10上，荣耀将“X”移到了数字前面，暗示产品力的全面升级，对此，荣耀赵明曾解释道“X系列的更名升级，是荣耀多年积累后的一个爆发”。

那么荣耀X10的表现，究竟如何呢？IT之家已经提前拿到了该产品，现在和小伙伴们分享一下荣耀X10的使用体验。

第一部分：外观设计

相较于荣耀9X，荣耀X10外观设计变化较大，其中最明显的是后置摄像头模组采用了目前流行的矩形模组，另外配色方面也迎来了全新的设计，荣耀X10共拥有速蓝、探速黑、光速银和燃力橙四款配色，IT之家拿到的是探速黑和极速银配色版本。

探速黑整体为墨黑色，更加地低调和沉稳，同时，光线下能看到机身内部有无数的线条，形成了一种3D变幻的美感。

极速银配色大胆运用了大面积的拼接设计，这种独特的炫光纹理呈现出了不同的质感，非常符合年轻人个性、潮流的审美。

荣耀X10正面搭载了6.63英寸升降式LCD全面屏，正面是一块完整的屏幕，没有任何的水滴或者是打孔，官方表示荣耀X10的屏占比达到了92%。

在屏幕参数方面，荣耀X10的分辨率为2400x1080，并且迎来了90Hz的高刷新率和180Hz触控采样率，在观感上，90Hz LCD高刷新率也能呈现出不错的丝滑、爽快的跟手感，稍逊于90Hz的OLED屏幕，但差距不大。至于LCD存在拖影问题，在荣耀X10上，肉眼基本无法察觉。

90Hz高刷屏的另一个好处，是各种游戏的高帧率模式有了用武之地，目前荣耀X10已经适配了王牌战士、地铁跑酷、元气骑士等等十余款游戏的90FPS模式。

在细节设计方面，荣耀X10依旧采用了侧面指纹识别，解锁+指纹识别一气呵成。底部是Typc-c充电口和扬声器、SIM卡卡槽，顶部则保留了3.5mm耳机孔。

第二部分：性能体验

荣耀X10在核心配置上，搭载的是麒麟820 5G SoC，麒麟820可以说是华为的明星芯片了，定位中高端，但实际上在体验上是完全可以用“越级”来形容的。

麒麟820采用了7nm工艺，1个A76大核(2.36Ghz)+3个A76中核(2.22Ghz)+4个A55小核(1.84Ghz)构成，熟悉的1+3+4三丛集架构，GPU方面为Mali G57 MP6（6核）。同时，麒麟820新升级NPU AI性能提升73%。

在拍照方面，麒麟820采用麒麟990同款Kirin ISP 5.0，支持BM3D单反级图像降噪和视频双域降噪。得益于麒麟 820 SoC 所集成的 5G 基带，荣耀X10支持 5G 双模五频全网通能力，支持 N1、N3、N41、N78、N79 等9个5G频段，支持 5G+4G VoLTE 的双卡双待。

我们通过Geekbench5/4、安兔兔、3DMark对荣耀X10进行了跑分测试。

如下图所示，在安兔兔测试中，开启性能模式之后，荣耀X10获得了37万+的分数，在普通模式下，荣耀X10获得了29万+的分数。

在Geekbench5跑分中，开启性能模式之后，荣耀X10获得了单核心636、多核心2426的分数；

普通模式下，荣耀X10获得了单核心594、多核心2223的分数。

在Geekbench4的跑分中，开启性能模式的荣耀X10获得单核心3106、多核心9777的分数。

3DMark分别获得4622、4281的分数。

在Androbench测试中，X10存储的顺序读取速度为824+MB/s，顺序写入速度为582+MB/s，具体如下：

单从跑分来看，荣耀X10搭载的麒麟820表现非常出色，可谓“中档5G王者”，和目前市面上同价位的手机相比，荣耀X10的性能优势可以说是“压倒式”的。

通过上面的对比图不难发现，在多核性能上，麒麟820芯片CPU部分性能远超三星Exynos 980、Exynos 9810芯片以及高通骁龙765G芯片。

在5G方面，麒麟820也有着越级般的优势。荣耀X10拥有全频段的5G ，包括支持n41、n78、n79、n77、n1、n80、n84、n3、n38多达9个5G频段，完全能够满足3年内国内运营商的网络建设需求，不换机也能实现全程5G，这一点想必很多旗舰机都没做到。此外，荣耀X10还采用了1T4R天线，天线数量增加了一倍，官方号称X10拥有档位最快的5G体验。

第三部分：相机体验

荣耀X10后置三摄分别包括40MP RYYB高感光镜头、8MP超广角和景深二合一镜头和2MP超微距镜头。其中，4000万主摄采用了RYYB高感光镜头，RYYB技术目前被华为、荣耀高端机普遍采用，在暗光条件下，既能保持了较高的ISO值，同时很好地控制了噪点，可以拍摄出细节更丰富的样张。此外，主摄还拥有1/1.7英寸的超大CMOS，可以实现更高的动态范围。

在算法方面，荣耀X10支持猫头鹰算法2.0、AIS手持超级夜景2.0、超级HDR等技术。

直接上样张：

主摄▲

主摄▲

广角▲

逆光广角▲

微距▲

普通夜景▲

普通夜景▲

超级夜景▲

整体来看，荣耀X10的拍照表现比较不错，画面通透，曝光控制也相对不错。同时，RAW HDRP算法让画面有了更高的宽容度，景深镜头也能营造出不俗的层次感。

在夜拍方面，荣耀X10的亮度充足，第一观感较为舒适，不过很有意思的是，在一些极限弱光环境下，开启长曝光的超级夜景之后，或许是为了消除噪点，画面有了些许的涂抹痕迹，显得不那么真实，成片率不是很高。

总的来说，和旗舰机的拍照相比，荣耀X10还是一定的差距，但是考虑到本身的定位和售价，荣耀X10的相机表现还是非常不错的。

不仅是拍照，在视频拍摄方面，荣耀X10还支持4K延时摄影、960帧慢动作、AIS智慧防抖等功能，进一步地丰富消费者的相机体验。

第四部分：游戏体验

上文已经介绍了麒麟820的规格，下面我们直接进入游戏测试环节。

我们选择了《和平精英》进行测试，荣耀X10目前支持《和平精英》 高清+高帧率模式（最高30FPS），在25分钟的游戏内，我们测得荣耀X10的平均帧率为29.8FPS，表现非常出色，通过下面的帧率图也能看到，在25分钟的游戏内，荣耀X10的帧率表现一直处于稳定状态。

我们通过破解，将荣耀X10的玩《和平精英》的帧率提高到了60FPS，下图记录了荣耀X10的具体表现，可以看到在15分钟的游戏中，荣耀X10的平均帧率为59.7FPS，表现同样稳定。

总结：

荣耀X10是一款竞争力十足的5G新机，对于那些预算不多，但又想享受到旗舰级别5G体验的消费者来说，荣耀X10是最合适的选择。除了5G之外，越级的性能表现、令人满意的拍照水平等等都能给消费者带来不一样的体验。

总而言之，凭借着麒麟820 5G明星芯片、4000万高感光疾速摄影等强悍体验，荣耀X10的产品力迎来了全方位的升级，必定将为广大消费者们带来更强大、更全面的5G用机体验。

售价信息：6GB +64GB 售价1899元；6GB +128GB 售价2199元；8GB +128GB 售价2399元，今天18:00预售开启，5月26日10:08，正式开售。