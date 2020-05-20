刷新率突破天际，外星人发布 24.5 英寸 360Hz IPS显示器

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IT之家5月20日消息 根据外媒tftcentral的报道，戴尔推出了Alienware AW2521H显示器，刷新率达到了360Hz。
IT之家了解到，这款显示器的尺寸为24.5英寸，采用了IPS技术面板。戴尔表示，这款24.5英寸的显示器具有360Hz的刷新率，是大多数游戏显示器刷新率的三倍，还自持NVIDIA G-SYNC技术。
戴尔没有提供这款显示器的上市日期，只是提到将于今年晚些时候在推出“月球暗面”版本。
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