【IT之家评测室】雷神911黑武士三代电竞主机体验： 3A大作轻松驾驭

雷神在5月11日正式推出了雷神911 黑武士三代电竞主机，这款主机搭载最新的英特尔十代酷睿处理器，外观采用新颖的莫比乌斯环灯带设计，针对部分有无线快充需求的用户，雷神还在雷神911黑武士三代电竞主机顶部配备了QI无线充电。



IT之家已经拿到雷神911黑武士三代电竞主机英特尔酷睿i7-10700K+RTX 2060版，这款搭载最新一代英特尔十代酷睿处理器的电竞主机表现如何？让我们一起看一看。

外观

雷神911黑武士三代电竞主机正面采用了莫比乌斯环形灯带设计，开机后会有灯带环绕。前面板采用了满天星中网进气设计，分子球面阵列，既能保证机构稳定，又能保证通风力度。

正面靠上位置则是雷神标志性的Logo电源，点击即可开机，开机后亮起与灯带一致的浅蓝色，极具科技感。

雷神911黑武士三代电竞主机的前IO面板全部位于顶部，这里包含2个USB 3.0接口，1对耳麦接口，1个USB 2.0接口，1个USB-C接口和快速重启按钮。上方的区域还支持Qi无线充电，支持手机、耳机、鼠标等设备充电，开启后，这里将会亮起浅蓝色的灯光。

为了更好的通风效率和机箱提握，雷神911黑武士三代电竞主机顶部还有一个专门的区域方便我们搬运机箱，同时在日常开启也有助于整体散热。

雷神911黑武士三代电竞主机采用了侧透的设计，侧边区域采用了透明玻璃，卸下玻璃面板后就可以看到内部硬件。

主板部分，雷神911黑武士三代电竞主机采用华擎的Z490 PHANTOM GAMING 4主板，内存则是采用雷神定制的双通道DDR4内存。240水排风扇部分同样闪着雷神Logo，底下压着一颗英特尔酷睿i7-10700K处理器。显卡则使用的是七彩虹GeForce RTX 2060显卡。

背部接口方面，雷神911黑武士三代电竞主机主板接口包含1个PS/2接口，2个USB 2.0接口，3个USB 3.0接口，1个USB-C接口，1个RJ45网线接口，1组音频接口。显卡接口包含1个DVI接口，1个HDMI接口，1个DP接口。

从整体外观来看，雷神911黑武士三代电竞主机还是非常时尚且具有科幻感，纯玻璃侧板诚意十足，对于热爱折腾的DIY玩家们来讲，他们钟爱的“光污染”也是包含其中。在全新的十代酷睿加持下，雷神911黑武士三代电竞主机性能表现如何？一起来看看接下来的测试。

理论测试

全新的雷神911黑武士三代电竞主机采用英特尔十代酷睿桌面处理器，全系配备i7-10700K处理器，显卡最高可选RTX 2080Ti。

这次雷神911黑武士三代电竞主机采用的酷睿i7-10700K采用14纳米工艺，8核16线程设计。其基频为3.8GHz，在新增的Thermal Velocity Boost技术支持之下，酷睿i7-10700K睿频速度达到5.1GHz。其TDP为125W，最高支持DDR4-2933内存。当然，换用最新的LGA 1200接口后，十代酷睿桌面处理器座驾也更换了，这里雷神911黑武士三代电竞主机采用的是Z490主板。

在CPU-Z的理论测试中，其理论表现超过同为8核16线程的i9-9900KF，基本上能够触及i9-9900KS。

接下来，我们再来看看i7-10700K在Geekbench 4和Geekbench 5计算能力表现。其中，Geekbench 4单核得分为5845分，多核得分为33218分。

在Cinebench R15和R20测试中，R15单核测试得分204cb，多核测试得分1950cb；R20单核得分493分，多核得分4668分。

显卡方面，雷神911黑武士三代电竞主机采用七彩虹RTX 2060显卡，它包含1920个CUDA核，240个张量核，30个光追核，48个光栅单元，120个材质贴面单元。显存则使用的6GB GDDR6显存，显存带宽336GB/s，显存位宽192bit，显存频率1900MHz。TGP为160W。

这里我们通过3DMark看看雷神911黑武士三代游戏主机的表现，相关测试分数如下：

Time Spy：7712

Time Spy Extreme：3624

Fire Strike：18337

Fire Strike Extreme：8969

Fire Strike Ultra：4526

Port Royal：4272

内存方面，雷神911黑武士三代游戏主机采用2根8GB DDR4内存，其理论读写表现如下：

生产力方面，我们使用PCMark 10对雷神911黑武士三代游戏主机进行测试，在常见的APP启动、视频会议、网络浏览、表格管理、文本书写、图像编辑、视频剪辑等场景，雷神911黑武士三代游戏主机得分为6768分。可以完全满足我们日常生活绝大部分使用场景。

关于这台主机，我们或许更加关注它的峰值能耗如何，这里我们使用Furmark甜甜圈测试与AIDA64的FPU测试对GPU和CPU进行加压，进行雷神911黑武士三代主机双烤测试。在经过长达1小时的测试，酷睿i7-10700K峰值功耗达到160W，而CPU峰值功耗也达到了170W。在没有超频的情况下，雷神911黑武士三代游戏主机表现着实惊人，好在雷神911黑武士三代主机配备了一个650W 80 PLUS金牌电源，这才能应对如此高功耗的使用场景。

通过一系列的理论测试，我们已经看到雷神911黑武士游戏主机出色的理论表现水平，接下来我们通过游戏实测对这款设备进行体验。

游戏测试

在游戏实测中，我们采用《刺客信条：奥德赛》、《孤岛惊魂：新曙光》、《古墓丽影：暗影》、《荒野大镖客：救赎》四款3A大作对雷神911黑武士三代游戏主机进行测试。这次测试采用的是一块4K分辨率的144Hz刷新率屏幕，对硬件性能要求还是非常严苛的。

《刺客信条：奥德赛》

奥德赛对于设备要求极高，一般设备都很难驾驭这款游戏，所以玩家都戏称“众生平等奥德赛”，这次雷神911黑武士三代主机i7-10700K+RTX 2060的配置下跑4K画面质量极高的《刺客信条：奥德赛》显然有些吃力，平均帧率为41帧。当然，如果是2K或1080P情况下，帧率会流畅很多。

《孤岛惊魂：新曙光》

《孤岛惊魂：新曙光》作为一款第一人称射击类游戏，这往往要求画面有着极高的帧率，在4K极高画质情况下，雷神911黑武士三代游戏主机平均帧率为63帧，基本上达到流畅这一层面的游戏体验，想要更高帧率我们可以适当降低画面质量。

在2K情况下开启垂直同步，这时候平均帧率就已经达到85帧。当然，高帧率和高画质我们往往需要更加强大的硬件条件才能实现，正所谓“鱼和熊掌不可兼得”，帧率和画质这两个必然要有一个作出牺牲。

《古墓丽影：暗影》

《古墓丽影：暗影》作为首批支持光追的游戏，同时还自带基准测试，这两点成为硬件爱好者选择它作为硬件测试的首选。在4K情况下最高画质并开启DLSS情况下，雷神911黑武士三代游戏主机平均帧率为53帧，基本上可以满足流畅的游戏体验。

《荒野大镖客：救赎》

《荒野大镖客：救赎》自推出PC版以来就受到广泛的关注，“大表哥2”对硬件要求也是非常高的，这里我们将游戏画面设置为预设的最高画质，4K情况下，雷神911黑武士三代主机平均帧率为46帧，这基本上可以满足绝大部分想要真实游戏体验玩家的需求。

从几款3A大作的基准测试中我们看到，在4K场景下，雷神911黑武士三代游戏主机大多能稳定在50帧以上流畅的进行游戏。常见的诸如《英雄联盟》《Dota2》《守望先锋》《堡垒之夜》也都不在话下。

总结

对于很多不太懂DIY的游戏爱好者来讲，在鱼龙混杂的DIY市场，以实惠的价格拿到一台适合自己的游戏主机产品是一个非常困难的事情。

雷神911黑武士三代游戏主机让这部分用户免去了这些烦恼，全新的十代酷睿i7-10700K处理器，全系英伟达RTX显卡，搭配水冷散热，酷炫RGB灯效，双通道内存，甚至还有独具创新的无线充电模块……这些对于热衷于游戏的玩家来讲，无疑是非常惊喜的体验。

全新十代酷睿处理器让高帧游戏成为可能，最高RTX 2080 Ti显卡让各类3A大作都毫无压力。丰富的主板接口也让未来设备升级拓展成为可能。如果你只是关注更好的配置进行游戏，那么雷神911黑武士三代游戏主机绝对是一个很好的选择。