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马自达第一款纯电动汽车MX-30开始生产，预计起价3.5万美元

2020/5/21 6:37:53来源：TechWeb作者：小狐狸责编：懒猫评论：

5月21日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，马自达开始在日本广岛Ujina第一工厂生产其首款纯电动汽车MX-30

作为一款时尚和多功能的SUV，MX-30是为了满足欧洲环保人士对电动汽车日益增长的需求而设计的。

去年10月，马自达在东京车展上公布了旗下首款电动汽车MX-30。据外媒报道，这款车采用了马自达的新电力驱动技术e-Skyactiv1、前轮驱动系统和107kW（145PS）的交流同步电动机，且配备了35.5kWh的锂离子电池。

马自达MX-30的百公里加速时间为9.7秒，在WLTP标准下的续航里程为200公里。如果采用直流快速充电方式，这款车的电池从0充到80%大约需要40分钟。

此外，这款车采用对开门式设计，其前后车门分别可以打开到82度和80度，这样人和物品进出车会更加方便。

在车身尺寸方面，MX-30的长、宽、高分别为4395mm、1795mm、1570mm，轴距为2655mm。

MX-30的大小和马自达CX-3差不多，预计起价在3.5万美元左右。据报道，这款跨界车将于2020年秋季在欧洲上市，目前还不清楚这款车是否会在美国上市。

最近，马自达透露，它正在开发MX-30的增程版，该版本车型将其标志性的旋转发动机与电动马达相结合，以提高行驶里程。

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关键词：马自达

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