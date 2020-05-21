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美限制华为新规有漏洞：华为客户可直接买芯片组装

2020/5/21 7:37:27来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，当地时间周三，两名美国官员表示，美国监管机构愿意做出改变，以堵死禁止向华为出售芯片新规中的所谓“漏洞”。

美国商务部此前宣布了新的出口管制规定，以限制华为使用包含美国技术、软件进行芯片设计与制造的能力。该规定还扩大了美国的权力，要求向华为销售使用美国技术在国外生产半导体必须获得许可证。

不过，这项规定只涉及华为设计的芯片，不包括直接发货给华为客户的芯片，这些客户可以将芯片组装入华为系统，这不构成向华为供货。许多行业律师认为，这是个重大漏洞。两名美国官员日前表示，针对这一点，美国监管机构愿意做出改变以“堵死漏洞”。

当被问及美国监管机构是否可能会调整规则时，美国国务院官员克里斯托弗·阿什利·福特(Christopher Ashley Ford)表示，这需要监管机构提供洞察力，以确定是否应该修改规则。

福特表示，这项规则将“为我们提供更多信息，作为我们未来出口管制决策的依据，并试图找到应对这些挑战的正确答案，包括在华为试图以某种方式绕过我们的规则时，如果有必要的话，可以进行调整。”

他补充说，监管机构将密切关注，“肯定会做出我们认为必要的任何改变”。华为拒绝置评。

出于国家安全考虑，华为去年被列入美国商务部的“实体名单”。美国指控华为违反了其多项法律，后者否认了这些指控。美国政府中对华为持强硬态度的人士感到失望，认为列入“实体名单”在切断华为供应方面做得不够，需要采取更强硬措施。

一位不愿透露姓名的行业律师称，改变规则的一种方式是调整措辞，但这样的改变将为监管机构自身带来挑战。美国商务部官员科德尔·赫尔(Cordell Hull)表示，该机构的执法部门“将研究规避规则的行为”。

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关键词：华为

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