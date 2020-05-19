华为2020款MateBook X Pro海外开启预售，送MediaPad T5平板

IT之家5月19日消息 华为MateBook X Pro 2020款和MateBook 13 2020款已于海外华为商城开启预购。

华为2020款MateBook 笔记本于今年2月发布，包括MateBook X Pro 和MateBook 13在内的两款型号均采用了英特尔第10代彗星湖低压（Comet Lake-U）移动处理器以及NVIDIA GeForce MX250以及65W USB Type-C电源适配器，更是打出了轻薄机身、四边窄边框屏幕、指纹解锁、大面积触控板、双USB-C接口等等高端领域的特色旗帜。

这次上架的型号中，MateBook X Pro 配备LTPS 13.9 英寸具有触摸屏功能的一块3000 x 2000 IPS显示屏，且屏占比高达91%；而MateBook13则提供了两个版本，分别为i5版的13 英寸 2160 x1440 3：2 IPS屏幕以及i7独有的触摸屏版本，这两款均配备512GB PCIe固态，但MateBook X Pro除此之外还有一个单独的1 TB NVMe PCIe SSD可选。

以下是外媒AnandTech的配置汇总图。



想入手华为Matebook X Pro 2020的海外朋友可以直接从华为英国网站上参与预购，英特尔酷睿i7-10510U，16GB、1 TBMe PCIe固态的版本，价格为1599.99英镑（约13910.4元人民币），i5+512 GB NVMe PCIe型号起价为1299.99英镑（约11302.2元）。华为Matebook 13 2020从849.99英镑（7389.9元人民币）起，而更高规格的i7+触摸屏型号则需要至少1199.99英镑（10432.8元人民币）。预定成功后将于5月20日开始陆续发货。

IT之家了解到，在Hauwei商店购买所有新 Matebook X Pro 2020 和 Matebook 13 2020 型号都提供免费礼品，包括价值1599.99英镑的 MediaPad T5 平板电脑、FreeBuds3 无线耳机或 GT2e 智能手表三选一以及价值39.99英镑的HUAWEI MateBook 双肩包以及价值24.99英镑的HUAWEI MateBook 保护套。