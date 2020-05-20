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烽火/华为等3家入围，中国移动新一轮低端路由器集采结果公布

2020/5/20 21:10:16来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月20日消息  中国移动今日对2020年至2021年低端路由器和低端交换机集中采购中标候选人结果进行公示，烽火、华为、迈普入围。

根据中国移动此次公示，IT之家整理如下：

另外标包2与标包3已在前期完成，此次公示不涉及。IT之家曾报道，标包2与标包3在2020年1月7日完成开标并于4月7日公示，其中低端三层交换机/低端三层交换机的中标人为迈普通信技术股份有限公司、华为技术有限公司、锐捷网络股份有限公司。

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关键词：中国移动路由华为

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