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突破黑白：海信彩墨屏阅读手机 A5Pro 正式上市

2020/5/21 11:51:49来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月21日消息 海信上月正式发布了彩墨屏阅读手机A5C与A5Pro。目前，海信彩墨屏阅读手机 A5Pro 已正式上市并开启预售。

海信彩墨屏阅读手机A5C与A5Pro CC版采用了最新的印刷术彩色电子纸技术。这种新型的彩色电子纸技术可呈现出 4096 种丰富色彩。

功能交互方面，彩墨屏阅读手机保留了极简桌面设计，音量键翻页, 高保真HIFI芯片等功能。同时，全新的阅读免打扰模式可自行定义阅读应用，在阅读过程中，系统通知和社交消息会通过浮窗形式进行显示。此外，海信还首创了整屏翻页功能。

IT之家了解到，彩墨屏阅读手机继续与京东读书、咪咕阅读、掌阅、QQ阅读、人民阅读、腾讯漫画（A5Pro带入）、漫画岛（A5Pro带入）等头部内容平台深度合作。用户也可自行下载各类社交、新闻类App。

外观屏幕方面，A5Pro拥有cc版和经典版，cc版是基于彩墨屏设计，经典版是基于黑白屏设计。A5C\A5Pro均为5.84英寸屏幕。其中，A5Pro延续了极简一体化3D背板弧面设计，机身表面使用Baby-Skin质感漆喷涂工艺。配色方面，A5C拥有墨玉黑，汉玉白和天韵蓝三种配色，A5Pro拥有墨玉黑，汉玉白、竹雅绿配色。

配置方面，A5Pro采用展锐虎贲T610处理器，新增极速刷新模式，刷新时长仅有136ms，还配备了独立扬声器，采用双SIM卡+T卡三选二设计方案，搭载Android10系统。支持指纹与NFC功能，配备Type-C接口。

A5Pro经典版采用5.84英寸黑白水墨屏，搭载虎贲T610处理器，内置4000mAh电池，配备Type-C充电接口，支持4G全网通 后置1300万像素摄像头，前置500万像素摄像头，搭载Android 10操作系统，搭配 4GB内存和64GB存储，售价1599元。

A5Pro CC版采用5.84英寸彩墨屏，搭载虎贲T610处理器，内置4000mAh电池，配备Type-C充电接口，支持4G全网通，后置1300万像素摄像头，前置500万像素摄像头，4GB+64GB版本售价1799元，6GB+128GB版本1999元。

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关键词：海信

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