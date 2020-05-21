技嘉Z490 AORUS MASTER正式开售：供电/散热升级，支持十代酷睿

IT之家5月21日消息 英特尔十代酷睿处理器性能已经解禁，其强大的性能也加大了主板的压力，为此技嘉推出了Z490 AORUS XTREME、Z490 AORUS MASTER、Z490 I AORUS ULTRA、Z490 AORUS PRO AX等一系列主板。其中，技嘉Z490 AORUS MASTER超级雕为技嘉的准旗舰主板，供电和散热升级，还提前布局了PCIE 4.0，为之后的型号提供了支持。

供电方面，技嘉Z490 AORUS MASTER主板采用了14+1相数字CPU供电设计，单相可处理90安培电流，还搭载了钽电容，可以有效降低电磁干扰，从而大幅提升主板的内存超频能力。供电接口采用了 8+8 PIN插槽设计，为最高10核的i9提供电力保障。

IT之家了解到，内存方面，技嘉Z490 AORUS MASTER主板的内存布线在PCB板内层下，另外SMT封装不会在主板背后留下大量的金属引脚，从而让内存接收到更少的杂讯。在新技术的加持下，技嘉Z490 AORUS MASTER主板可通过XMP一键开启5000MHz内存频率。对于喜欢内存的超频的用户来说，新款主板的可玩性更高。

除了电源之外，良好的散热也是系统稳定运行的关键，技嘉Z490主板进行了散热升级，采用了Fins Array II、Direct Touch II和纳米碳散热技术。通过Fins Array II技术，每个鳍片上都多钻了三个孔，热流在通过时可以触及更多的鳍片，从而增加散热的效率。Direct Touch II的导热管升级到了8mm，导热效率更高。通过改进主板的散热设计，系统运行的稳定性会更高。

除了硬件之外，技嘉还在软件方面进行了升级。技嘉490主板的BIOS采用新一代用户界面设置，如下图所示，CPU频率、内存信息、储存设备、风扇状况等重要硬件信息放置在单一界面，用户在进行个性化设置的时候可以更快地找到想要调整的参数。

主板I/O接口方面，Z490 AORUS MASTER搭载TYPE-C接口，还有Intel 2.5千兆高速网卡的网线接口，同时搭载了WIFI 6无线网卡，无线和有线都可进行快速传输。

随着十代酷睿性能的解禁，技嘉Z490 AORUS MASTER也同步上市，首发定金10元抵300元，晒单得300元E卡，到手价3408元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。