HMS加速发展，谭东晖：未来三分天下有华为

“HMS将持续为全球华为终端用户带来更美好的数字生活方式。”

5月18日，在华为全球分析师大会上，华为消费者业务云服务副总裁谭东晖再一次向外界传递了华为打造HMS全球生态的坚定信念。

自2019年8月HMS全球发布，到2020年1月HMS Core升级到4.0版本，不到半年时间，HMS全球生态已进入超线性增长阶段。据谭东晖透露，截止2020年3月，全球接入HMS Core的应用数量已超过6万，同比增长67%。

凭借着HMS生态的高速发展，华为消费者业务也实现了从硬件设备的“刚性增长”到终端服务的“柔性增长”的进化。

华为HMS全球生态：全速破圈

5月18日，华为全球分析师大会在深圳召开。当天下午，华为轮值董事长郭平以现场+在线的方式，发表了主题为《跨过时艰，向未来》的演讲，介绍了华为在当前特殊时期，如何与全行业携手跨越时艰、共创共赢。

同时，大会上还提到了HMS生态的进展速度。目前的全球注册开发者已超过140万，月活跃用户超过了4.2亿。对于未来发展规划，华为轮值董事长郭平表示：“经过去年一年的磨炼，让我们皮糙肉厚，我们有信心能够尽快找到解决方案。”

5月19日下午，华为消费者业务云服务副总裁谭东晖通过《全球化HMS生态，重构全场景智慧体验》的主题演讲，详细介绍了HMS生态的具体进展。

谭东晖表示，华为正加速打造HMS全球生态，全面开放HMS Core“芯-端-云”能力，同时加速打造为华为终端用户带来极致体验的云服务应用，携手全球开发者和合作伙伴共同为消费者提供全场景、高品质的智慧生活体验。

华为消费者业务云服务副总裁谭东晖

自2020年1月，华为发布HMS Core 4.0以来，全球各个区域的大量应用加速集成新开放的地图服务、分析服务、广告服务等能力，带来更多差异化的创新应用体验。

“目前，HMS在全球范围内实现了高速增长。”谭东晖提到。

据了解，截至2020年3月，全球接入HMS Core的应用数量超过6万，同比增长67%。

“未来，华为将加速开放更多芯-端-云能力，帮助开发者实现一点接入、全球全场景全终端智慧分发，并为全球开发者提供更多本地化、精细化的运营支持服务，共同为华为终端用户带来更美好的全场景智慧生活体验。”谭东晖表示。

HMS聚星成河背后：开放

其实，无论是华为HMS还是华为应用市场（AppGallery），国内早已有之。从2011年开始，华为帐号和华为应用市场就随着手机发布上线，但主要是面向国内市场。不过，当时华为HMS生态已初见雏形。

华为应用市场、浏览器、华为智慧助手·今天、视频、音乐、阅读、主题、云空间、钱包等HMS自有应用已经在全球范围内陆续上线，2019年华为在全球开发者大会上，首次提出HMS。

同时，华为还同步向全球开放了HMS Core能力。华为HMS Core是华为终端云服务开放能力合集，华为消费者业务CEO余承东表示，华为通过全面开放“芯-端-云”能力与全球合作伙伴及开发者共享更多创新成果与技术，加速应用体验创新，致力于为华为终端用户带来更好的全场景智慧生活体验。

据了解，过去一年，华为HMS的注册开发者数量就从65万迅速增长到了140万；接入HMS Core的应用，更是达到6万个，华为应用市场的月活跃用户数超过了4.2亿，一跃成为与AppStore、Google Play并驾齐驱的全球TOP3应用商店之一。

然而，华为HMS的全球开放之路并未就此放缓。在2020年2月24日的华为终端产品与战略线上发布会，余承东着重介绍了HMS Core 4.0，并进一步向开发者释放底层能力。新增了机器学习服务、统一扫码服务和华为地图服务等。

除此之外，为了吸引全球开发者加入，华为启动了10亿美元资源的“耀星计划”及超百场HDD开发者开放日活动。据悉，目前耀星计划已累计激励超过了一万个创新应用。

余承东表示，华为始终秉持开放的态度，希望与全球合作伙伴携手，扩大生态“朋友圈”，共同提升华为终端的用户体验。

相比与谷歌服务，华为HMS核心竞争力在于“真开放”，将核心能力开放给第三方开发者，让有实力、有创新的团队参与其中，旨在为消费者提供真正好用的产品。比如华为在海外携手荷兰数字地图供应商TOMTOM为开发者开放地图服务，力求让用户获得最佳体验。

也正是由于开放，华为HMS才可聚星成河，招募全球开发者加入其中，才可能在日渐完善的开发者生态基础上形成全球性的抗冲击队形。

华为应用市场（AppGallery）独门秘诀：全球化+本地化

为保证全球开发者便捷、快速地接入HMS生态，华为从开发、测试、推广、变现，全面助力开发者，并且推出了可视化跨平台的开发系统，让多平台应用开发变得更为简单，真正实现了生态共享。同时，华为开发者均可享受到全球用户红利，让自己的产品轻松实现全球化推广。

余承东曾在华为全场景战略发布会上表示，华为应用市场已是全球的TOP3。

数据显示，华为应用市场在全球“遍地开花”，覆盖全球170多个国家和地区，全球月活跃用户超过了4.2亿，2019年应用下载量达2100亿次。

华为应用市场能如此迅猛发展的原因，除了因为其能够严格保护用户隐私的以外，还由于其能为用户提供“全球化+本地化”精品应用的独门秘诀。

据了解，华为应用市场一直秉承着全球化一致体验和本地化特色并重的理念。全球越来越多开发者将自己的应用上架到华为应用市场，既有全球范围内的头部应用，也有不同区域的精品应用。

“全球化+本地化”的独门秘诀不光在华为应用市场的增长上面发挥了重要作用，对HMS内容生态建设的迅猛发展也有奇效。

比如，华为视频联合中东、亚太、拉美等地区的头部视频内容提供商以及环球、索尼、迪士尼、派拉蒙、BBC等全球优质内容伙伴，为20多个国家和地区的用户带来“本地化+全球化”的丰富视频体验，全球月活2亿。

华为音乐已开展与索尼、环球等全球头部内容提供商合作，为超过30个国家和地区用户带来海量、高品质、一站式的在线音乐服务及丰富的聆听体验，目前全球月活已达1.6亿。

另外，华为还为用户提供了快应用和快服务。用户可以实现“无需安装，即点即用”的体验，同时，原子化快服务让人找服务更便捷、服务找人更智慧，可以打造5G时代跨终端全场景一致的智慧体验。

据悉，目前已有超过2200款来自全球头部开发者的快应用在华为应用市场上架，同比增长280%，快应用月活超过5300万+。而华为快服务智慧平台（HUAWEI Ability Gallery）也已开放全球服务接入，截至2019年12月，全球累计8000+个精品服务接入平台，平台所提供的开放能力每月服务分发超过了30亿次。

总之，HMS全球生态的启航，将令华为进入从硬件设备“刚性增长”到终端服务“柔性增长”的进化时期，HMS生态将成为可与谷歌匹敌的全球化平台，而这也正是所有手机厂商必将开启的第二增长曲线。