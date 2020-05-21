菜鸟宣布天猫618物流提速：小时达、跨境包邮、秒级取件…

IT之家5月21日消息 今天，菜鸟宣布天猫618物流已经备战就绪，继续与通达快递合作，官方称将为消费者提供“预售下沉、小时送达”的极体验，并在农村市场、产业带市场和国际市场提供专门解决方案。

“预售极速达”过半订单可半日送达

官方表示，菜鸟供应链将全面支持天猫商家提速到48小时内发货。全链路时效、逆向物流都会像平时一样照常快速运行。菜鸟称供应链在天猫618期间会提前对预售商品进行下沉，全国多地的丹鸟配送站、菜鸟驿站将成为商品下沉的“前置仓”。有批量包裹实现一小时送达，超过一半都可以在半天内送达，80%以上可以当日送达。

中欧班列再为外贸出口提速10天

菜鸟表示，俄罗斯一家航空公司紧急购入波音757投入天猫618，阿联酋航空等国际航司更是将客机改成货机随时为天猫618提供包机服务。中欧班列也密集加入到天猫618。菜鸟通过联合新疆阿拉山口综合保税区、海关和铁路站联合启动跨境电商“阿拉山口模式”，包裹从以往在内地等待中欧班列，变成从新疆阿拉山口随到随走模式，让中欧物流提速10天。

IT之家了解到，天猫618期间，菜鸟全球物流网络内预计将有超过上百架次包机、20余趟中欧班列全力拉动外贸。淘宝天猫出海还为新加坡、马来西亚和中国香港等地开通了部分商品的包邮包退服务。

秒级取快递

菜鸟表示其数智技术会在天猫618物流的每个环节中应用。以菜鸟驿站为例，布全国的站点将持续为消费者提供包裹免费保管服务，并且不设时限，随到随取。另外，菜鸟的无人车已经在上海、天津、浙江、四川等地的大学校园和居民社区里投入使用。