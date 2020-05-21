微星新海皇戟 X10 上架：可选 10 核 i9 + RTX 2080 Ti

IT之家5月21日消息 微星最新一代海皇戟X 10游戏主机国内已正式上市开售，最高可搭载10核的i9-10900K和RTX 2080 Ti显卡。

据官方介绍，新款皇戟处理器从第九代酷睿处理器升级为第十代酷睿处理器，而目前只有三个配置：Trident X10SD-893CN、X10SE-894CN和X10SF-857CN。

顶配版本搭载酷睿i9-10900K处理器，64GB内存+1TB SSD+1TB HDD和RTX 2080 Ti显卡，售价29999元。

中配版本搭载酷睿i7-10700K处理器，32GB内存和RTX 2080 SUPER显卡，其他方面与顶配相同，售价20888元。

低配版本除显卡外与中配相同，区别是显卡换成了RTX 2070 Super显卡，售价16888元。

值得一提的是，三款都属于Z490 ITX平台，使用微星自家主板，650W电源，具体细节官方并未透露。

IT之家了解到，“海皇戟”X10采用了微星最新的Silent Storm Cooling“寂静风暴”散热系统，配备了三个独立风道，可长时间高负荷运行，不过具体散热模组用料细节官方并未透露。

外观方面，新款Trident X“海皇戟”机箱造型与上一代相比，机身设计没有发生改变，外观仍然是几何非对称设计，容积为10L，机身尺寸W129.74×D382.73×H396.39mm、重6.55kg。侧面是钢化玻璃侧透，前脸还内嵌了1680万色RGB幻彩灯条，支持Mystic Light RGB“神秘之光”灯效，可自定义和设定RGB幻彩同步灯效。其他方面，Trident X“海皇戟”配备了雷电3接口，WIFI6网卡AX201。