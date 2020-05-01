微星Z490 GODLIKE超神板发布：引入雷电3，预留PCIe 4.0

IT之家5月1日消息 根据微星官方的消息，微星Z490首发共有8款产品，分为MEG、MPG、MAG与PRO这四大系列。官方称新款主板引入了雷电3，并且预留了PCIe 4.0支持。

▲MEG Z490 GODLIKE

IT之家了解到，微星Z490主板系列主要包括以下几项新特性：

主板：6层PCB起

内存：4800MHz起

供电：大幅升级+加强散热

接口：引入雷电3/USB 3.2 Gen2x2 全系引入前置Type-C



网络：WIFI6+全系2.5G有线

灯效：全系ARGB

PCI-E：预留4.0支持

微星MEG Z490 GODLIKE主板采用8层PCB板，16相x90A数字供电技术，搭配16颗第三代钛金电感。此外MEG Z490 GODLIKE专门加强了供电部分的散热性能，并采用双涡轮冰霜散热技术结合热管、堆叠式散热片设计，并专门在主板背部加入MOS用散热背板，全面强化供电散热效能。接口方面首次在主流桌面平台引入雷电3接口，可提供高达40G带宽。除了性能外，本次MEG Z490 GODLIKE还搭载第二代龙魂动态面板，并升级全彩OLED屏，可玩性更高。值得一提的是附件中的M.2扩展卡也是PCI-E 4.0规格的。

微星表示，后续还将继续更新新款主板，其中包括大家关心的ITX主板。