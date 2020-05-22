小米1亿美元收购紫米27.44%股份，后者负责研发小米移动电源

IT之家5月22日消息 界面新闻消息，小米集团昨日晚间发布公告称，以1.03亿美元收购紫米27.44%股份，交易完成后小米集团将拥有紫米49.91%的股权。

IT之家了解到，此次收购紫米27.44%股份所需的1.03亿元由2578万美元现金及小米集团配发的54,379,044股（7706万美元）组成。

值得注意的是此前小米集团副总裁，紫米公司CEO张峰还兼任小米笔记本部总经理。