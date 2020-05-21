疫情下，小米海外市场收入占比首次达到一半

小米也交出了疫情之下的财报。

2020年Q1，小米营收497亿元，同比增长13.6%；经调整净利润23亿元，同比增长10.6%。

与此同时，小米股市也在进入5月份之后，连续大涨了20%。

从数据上看，小米境外市场和互联网业务的大增做了不少贡献：2020年Q1小米境外收入248亿元，同比增长了47.8%，小米历史上首次境外收入贡献达到一半；另外小米互联网服务收入59亿元，同比增长了38.6%，占总体收入比持续上升。

小米手机：境外香了

2020年第一季度，小米来自境外市场的收入达到了248亿元，占总收入的50%，这是小米首次实现境外市场收入占比达到一半。

其中，来自海外市场的小米手机收入提升较为明显。

在一季度，小米智能手机业务收入303亿元，同比增长了12.3%。小米方面透露，第一季度小米手机出货量达到2920万部，同比增长了4.7%。

从这一数据来看，小米智能手机业务表现不错。但需要指出的是，小米手机之所以能够实现增长，很大一部分来自于海外市场的贡献。

根据IDC发布的数据显示，2020年第一季度，中国智能手机市场出货量约6600万台。小米出货量700万，同比减少了33.8%。但IDC全球的数据显示，2020年第一季度小米市场份额首次超过10%，同比增长6.1%。

IDC中国和全球的市场情况对比可以看出，小米智能手机的增长很大部分来源于海外市场的增长。

据了解，第一季度小米在欧洲市场出货量同比增长了58.3%，战场占有率突破了10%，达到了14.3%。西欧市场智能手机出货量同比增长79.3%，其中，在西班牙市场份额首次排名第一，按出货量计市场份额达28%。在意大利、德国、法国均位于前四名。

另外，在印度市场小米已经连续是一个季度保持了出货量第一，市场份额31.2%。

小米总裁王翔在财报沟通会上表示，在西欧和印度之外，小米在拉丁美洲地区大增了236.1%，中东和非洲地区的智能手机出货量分别增长55.2%和284.9%。

因此，2020年第一季度小米境外市场收入达到人民币248亿元，同比增长47.8%，境外市场收入占总收入比50.0%。这是小米历史上首次境外收入贡献占比达到一半。

“小米在海外很多国家还处于高速增长阶段，有非常大的提升空间，因此，海外市场收入未来还会扩大。”王翔表示。

同时，王翔透露小米依然要做好中国市场，推进双品牌战略和抓好5G的机会。

2019年年初小米启动了小米和红米双品牌战略，红米独立运营且接过了小米极致性价比的优势，保量，而小米品牌则甩开了包袱，进军了高端市场。今年年初，小米推出了首款5G旗舰机小米10系列，并借此进入高端市场。

从市场表现来看，小米10系列成绩不错。4000元以上的机器，在两个月内出货量突破了100万台。

因此，2020年第一季度，小米智能手机全球平均售价（ASP）得到了提升，同比上升7.2%，至1038元。

但中国市场竞争激烈，华为海外市场受到影响，将精力全部放在国内，对其他国产手机品牌来说都将是巨大的冲击。因此，从2020年第一季度数据看，除华为之外，其他国产手机均出现大幅度的减少。

IoT的甜头

财报显示，2020年第一季度，小米互联网收入占总收入的比例突破了10%，达到11.9%。

小米互联网收入能够得到快速增长，除了疫情期间，用户被隔离在家，游戏业务暴增之外，MIUI用户的增长也是很大一部分原因。

2020年3月，MIUI月活跃用户达到3.3亿，同比增长26.7%，其中，中国大陆地区MIUI的MAU为1.1亿，实现环比增长。财报显示互联网服务的使用者活跃度和使用时长都明显增加。互联网服务整体收入达到人民币59亿元，同比增长38.6%。

小米智能电视和小米盒子月活跃用户在2020年3月达到3040万，付费用户同比增长53.7%至430万人。

小米互联网业务能够得到快速发展，背后更多的是AIoT硬件生态的支撑。

据了解，019年，小米IoT平台的产品矩阵超过2000件，全方位涵盖起居住行智能生活。截至2020年3月31日，小米IoT平台已连接的IoT设备数达到2.52亿台，同比增长42.6%；拥有五件及以上连接小米IoT平台的设备用户数增加至460万，同比增长67.9%。人工智能助理“小爱同学”月活跃用户数达7050万，同比增长54.9%。

目前，米家App月活跃用户数达到4000万，同比增长53.4%，证明小米AIoT平台已经具有强大自主引流能力。

今年年初，小米提出，升级加码“手机+AIoT”双引擎战略，5年投入500亿，All in 5G+AIoT超级互联网。

总之，疫情影响之下，小米逆势增长，挺过了第一个难关。但需要注意的是，海外疫情将会对其第二季度产生影响。

王翔认为，未来境外发展肯定会因疫情影响大一些，但随着封锁接触，很多市场需求将会得到快速恢复。

什么是经调整净利润？

这个季度，我们依然采用了小米的经调整净利润，主要原因本季度小米净利润受投资公允价值变动影响太大，如下图：

本季度小米投资公允价值变动为3.48亿元，而去年同期的收益为26.33亿元，差距接近23亿元，这也导致了净利润出现了同比下滑。

小米表示，将经调整净利润定义为期间利润，经加回以下各项调整：1、以股份为基础的薪酬、2、投资公允价值变动净值、3、收购导致的无形资产摊销、4、基金投资者的金融负债价值变动、5、所得税影响。

调整后的小米经调整净利润为23亿元。