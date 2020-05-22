OPPO官方发布“悬疑”海报：睡眠耳机蓄势待发？

IT之家5月22日消息 5月22日，OPPO声学及OPPO健康两个官方微博分别发布了相同的悬念海报。海报画面以夜晚场景为主，中间有一个类似月亮轮廓的发光体以及一个类似耳机柄状物的图形，同时微博文案为：5月24日，请你睡个好觉。

很明显，OPPO将在5月24日发布全新的智能穿戴新品，并且新品会与睡眠有直接联系。不过至于新品是什么，网友们的猜测就多种多样了。有一部分网友认为新品会是一款外观设计非常与众不同的穿戴手环产品，此前IT之家报道，OPPO向国家知识产权局申请的一项智能手环新专利已被提前曝光。

不过很有意思的是，OPPO声学也发布了同样的微博，这意味着新品也和“声音”有关，因此也有网友猜测是无线降噪耳机。如果从海报的轮廓图来看，新品确实有点像无线耳机产品。另一方面，OPPO声学虽然已经发布了多款耳机新品，但唯独缺少一款支持主动降噪的TWS耳机。

当然，还有另外一种可能——有媒体猜测新品为“睡眠耳机”，通过耳机+降噪+软件音效实现助眠。不过这是否也意味着，这款耳机的定位将更加高端？除此之外，关于新品还有另外一种猜测，即耳机+手环的一体式设计产品，既可以作为手环佩戴在手上，也可以将手环摘下作为耳机佩戴在耳朵上。

5月24日，OPPO将正式揭晓答案，敬请期待吧！