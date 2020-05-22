推特CEO承诺生前捐出全部财富：约49亿美元

北京时间21日消息，推特CEO杰克-多尔西周四表示，他准备生前就捐出自己的全部财富，而不是像其他一些亿万富豪那样在身后捐出。据福布斯估计，多尔西目前身价49亿美元。

多尔西在与前民主党总统参选人杨安泽的一次直播访谈中说：“我生活的原则是万物都是息息相关的，所以如果有人在痛苦中，最终，随着时间的推移，我也会痛苦。”

多尔西告诉杨安泽：“我想确保我在有生之年尽我所能，通过我公司的工作，通过我自己的个人捐赠来帮助他们。”

多尔西上个月承诺捐出价值10亿美元的Square股份，用于新冠疫情救援工作，并在疫情结束后用于支持普遍基本收入以及女性健康和教育。这笔捐赠相当于他当时净身价的28%。

多尔西周四表示：“当我还是个孩子的时候，甚至在我25岁的时候，我从来没有想到我现在会是这个样子（指财富方面）。对于钱意味着什么我没有任何概念，直到我大概35岁时。”多尔西在2012年35岁时首次登上福布斯富豪榜。

他对杨安泽说：“我很感恩，但感恩的一部分不是仅仅说我很感激，而是付诸行动。”对他来说，这意味着把自己的钱捐给有价值的事业。

多尔西说：“我想在有生之年把我所有的钱都捐出去。自私地说一句，我想在有生之年看到它的影响。我想确保我们在帮助人们。”