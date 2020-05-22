中兴云视频高管：云电脑已具备替代传统电脑的能力

5月22日消息，中兴通讯线近日上发布了中兴uSmart云电脑安全办公解决方案。中兴表示，该解决方案是基于5G网络和云计算技术打造的新一代uSmart云电脑。会后，中兴通讯副总裁、云视频产品总经理华新海 ，以及中兴通讯云视频产品线副总经理夏泽金接受了网易科技等媒体的采访。

华新海表示，现在的云电脑已经完全具备了替代传统电脑的能力，无论是从使用体验和产品形态上，甚至可能超越了过去的电脑产品形态。随着技术的进步和算法的改进，云电脑未来能够满足整个市场和多场景的需求。

云电脑已具备替代传统电脑能力

近日，中兴通讯对外发布了中兴uSmart云电脑安全办公方案，基于5G网络和云计算技术打造的新一代uSmart云电脑。

相比传统云桌面，中兴新一代uSmart云电脑是构建在云网生态下的全新运营级云计算解决方案，可实现大规模分布式协同办公。具有全场景远程接入、全方位信息安全保障、高效协同、智能运营四大特征。

据介绍，中兴uSmart新一代云电脑不仅支持任何时间、任何地点、任何设备的4A远程访问，还可以通过漫游用户配置、应用分离技术实现用户办公环境的就近服务。

其实，因为这次疫情远程办公软件被彻底激活。艾媒咨询数据显示，今年春节期间，中国远程办公企业规模超过1800万家，远程办公人员超过3亿，除了企业微信，阿里钉钉、字节跳动的飞书、ZOOM等玩家都在争夺这波红利。

相比与互联网企业的方案，华新海表示，中兴的解决方案可以实现“固定+移动”的混合场景使用。

“固定会议室的要求和移动端还是有些差别的，无论是对画质、音质的要求，还是它对于硬件设备的要求，是不一样的；在移动端的要求要灵活，适配各种不同的手机，对网络的适应性要很强。我们现在的设备比较好的去满足了这些混合场景的要求。”华新海提到。

另外，中兴通讯专注通信领域，视频会议系统已经研发了有20多年的历史，在全球应用规模非常庞大。而uSmart新一代云电脑的核心是大规模分布式集中办公。

“云公办是云化的，是分布式的，也有集中的特点。我们的核心数据能够做到非常的安全。不仅是逻辑上的安全还是物理的安全。它的安全性非常高，这也是与互联网企业的差别。”华新海提到。

对于云电脑的未来，华新海表示，云电脑完全具备了替代过去电脑的能力，无论是从使用体验和产品形态上，甚至可能超越了过去的电脑产品形态。随着技术的进步和算法的改进，云电脑未来能够满足整个市场和多场景的需求。

高可靠性是uSmart新一代云电脑的特点

视频软件非常大的问题一个是安全性，一个是稳定性。

此前，疫情期间备受关注的ZOOM，因暴露出安全漏洞，出现滑铁卢。在安全方面，中兴云视频产品线副总经理夏泽金表示，针对安全性，中兴提供了一个从解决方案层面的基础安全。

首先，保证业务的安全可用性，包括双机备份、数据的安全备份，包括超融合解决方案，支持做到了三个副本。

另外，针对企业业务层面的安全，如果企业数字不落地，企业的核心数字，包括USB终端，中兴后期会对拷贝行为记录，从而实现文档去向都有跟踪链。同时，中兴提供云杀毒的解决方案，用户不需要在每一个客户端上或者虚机上部署杀毒软件。

“我们还可以实现用户级的防拍照，防病毒水印等等一系列的功能，保证了用户的使用安全。”夏泽金表示。

在网络稳定方面，夏泽金示，中兴通讯一直在做视频，在算法上做了优化。目前来看，中兴通讯在网络带宽要求最小只要到120K就能支持。在丢包方面，目前支持到丢包在3%-5%的情况下，通过UT协议支持，让用户获得稳定的体验。

针对会议系统大规模的接入，夏泽金表示，中兴uSmart新一代云电脑最大能够支持到3000并发。