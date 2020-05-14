美政府宣布“华为中兴供货禁令”延长至明年5月

据外媒报道，当地时间周三，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)宣布延长针对华为和中兴等中国公司的供应链禁令至2021年5月。

上述禁令是特朗普于2019年5月签署的，宣布美国进入国家紧急状态，并禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司制造的电信设备。这项禁令以《国际紧急经济权力法案》为依据，该法案赋予总统监管商业的权力，以帮助应对威胁美国安全的国家紧急状态。美国议员表示，该禁令直接针对华为和中兴等中国公司。

图：美国总统唐纳德·特朗普

但据知情人士表示，预计美国商务部还将再次延长将于本周五到期的“临时许可证”，以允许美国公司继续与华为做生意。此前，美国商务部已经发布了数次临时许可证延期决议。今年3月，该机构曾就是否应该发布未来的延期征询公众意见，并询问“如果临时许可证不再延期，将对美国公司产生什么影响？”商务部还询问了与终止许可证相关的成本。

美国无线行业协会CTIA敦促商务部批准“长期”临时许可证延期，并称“现在不是阻碍全球运营商维护网络健康能力的时候”。该组织认为：“与华为进行持续、有限的接触可以保护市场上设备和设备安全，并降低设备遭受危害的风险，可以使美国消费者受益。”

CTIA还要求美国商务部“恢复和修改其对标准制定工作的事先授权，以允许与华为进行交流，进而促进全球电信标准的实施”。美国商务部和华为均拒绝置评。

2019年5月，美国商务部以危及国家安全为由将华为列入“黑名单”。不过，该部门允许华为购买部分美国制造的商品，旨在将对其客户的干扰降至最低，其中许多客户在美国乡村运营无线网络。

2019年11月，美国联邦通信委员会(FCC)将华为和中兴指定为国家安全风险，实际上禁止它们在美国的农村客户利用85亿美元的政府基金购买相关设备。

美国竞争运营商协会主席史蒂文·巴里(Steven Barry)在3月份的一次国会听证会上表示，乡村运营商将不得不拆除和更换网络设备，这就像“在飞行途中重建飞机”那样危险。