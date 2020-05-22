王思聪旗下上海熊猫互娱文化有限公司再成失信被执行人

5月22日下午消息，天眼查数据显示，近日，上海熊猫互娱文化有限公司新增两条失信被执行人信息，被执行人的履行情况均为全部未履行，失信被执行人行为具体情形均为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。此外，其法定代表人龙飞也再次收到限制消费令，执行法院同样为上海市宝山区人民法院。

上海熊猫互娱文化有限公司成立于2015年7月，注册资本约为1.55亿人民币，法定代表人为龙飞，经营范围包括文化艺术交流策划；赛事活动策划；公关活动策划；网络游戏开发；广播电视节目制作；经营性互联网文化信息服务等。天眼查股东信息显示，珺娱（湖州）文化发展中心为该公司大股东，持股40.07%，王思聪对后者全资持股。

此前，据中新经纬报道，4月16日，上海熊猫互娱文化有限公司新增失信被执行人信息1则，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，执行标的为10161908.1元，执行法院为上海市静安区人民法院。

此外，值得注意的是，近期王思聪担任股东的多家公司频频发生工商变动。天眼查数据显示，王思聪在上海爱洛星食品有限公司的股权从49.5%变更为14.55%；而2020年4月，王思聪则从商机去哪儿App股东中退出。