三星手机遇大面积系统崩溃：现黑屏、重启等情况

IT之家5月23日消息 据IT之家网友反馈，5月23日凌晨大量三星手机用户微博发文称自己的三星设备遭遇黑屏和大面积重启问题。此次受影响手机用户包括S8、S9、S10乃至于S20等机型。

有网友推断三星手机应该是遇到时间bug/服务器崩溃，解决方法：

1.关闭自动更新（关闭“通过 WLAN 自动下载”）。

2.备份手机资料。

3.重启时进桌面将时间改为5月1日。

目前三星官方尚未就此次事件作出回应。