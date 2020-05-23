员工曝特斯拉弗里蒙特工厂环境不安全，称之为“血汗工厂”

美国旧金山湾区媒体《旧金山周报》(SFWeekly)日前发表的一篇报道称，特斯拉公司加州旧金山湾区弗里蒙特工厂较差的健康安全防疫和工作条件状况，遭遇员工指责，员工称之为“现代血汗工厂”。

“现代血汗工厂”

特斯拉弗里蒙特工厂一名工人表示，“这种情况关系到工人的生死。”另一名拒绝重返工作岗位的工人说，“这是一家现代血汗工厂。”未参加工会组织的该工厂员工也发出了类似刺耳的话语，这些员工已经帮助特斯拉的制造业务走向了重大的成功。

鉴于特斯拉没有很好落实安全的社交距离防疫措施，该工厂工人卡洛斯·加布里埃尔（Carlos Gabriel）不愿意返回自己工作岗位。加布里埃尔说，“真的没有什么空间，这是一家空气在里面循环的工厂。大家基本上是在对着彼此进行互相呼吸。”

上周，另一名员工向媒体证实了《旧金山周报》所报道的内容。这名员工表示，“我们彼此相距只有几英寸。看起来，他们对生产线没有做任何的改变。在生产线上，我们在一起工作，触摸相同的设备。当我们进入的时候，他们给我们一个口罩，对我们量体温。浴室并不干净，而且空间很小。我真的感觉不安全。”

这名员工还向媒体表示，“工会多年来一直试图介入，但最终未果。”他说，每个人都知道特斯拉首席执行官“埃隆·马斯克不允许这样做。”《旧金山周报》称，在美国主要汽车制造商中，特斯拉是唯一有员工未参加工会组织的公司。

今年3月份，另一名不愿意透露身份的员工向媒体透露了特斯拉该工厂正式关闭时的情况。“我今天早上上班了。我们仍在全面生产。看起来，他们并没有减少劳动力。当我们走向生产线的时候，他们给了我们一个口罩，并测量我们的体温。他们没有执行安全的社交距离防疫措施。”

马斯克对工人表示赞赏

马斯克5月12日向他的员工发了一条短信，对他们在该工厂重新复工时重返工作岗位表示感谢。

他写道，“只是想给你寄一张感谢信，感谢你努力工作，让特斯拉成功。看到工厂复工并且你正在使它发生，真是太酷了！”

“把辛勤的一天用于生产产品或向他人提供使用服务，这是非常光荣的。与那些没有什么用途的富人或名人相比，我对以做好工作为荣的人有更多的尊重，无论这样的人从事的是什么职业。”

作为回应，一些员工对马斯克的举措表示支持，他们是抵抗防疫封锁令并且主张该工厂保持运营的力量之一。这些工人倾向复工主张，而这一主张正是马斯克和美国总统特朗普表达的意思。《旧金山周报》报道称，一些员工在生产线岗位工作几小时后，为了呼吸方便还“摘下口罩”。

特斯拉一直在打电话给更多的员工，要求他们回工厂上班。该公司还警告说，不回来上班的员工可能会丧失失业救济金。

5月12日，特斯拉弗里蒙特工厂所在地加州阿拉米达县(Alameda County)，与特斯拉管理层召开会议，制定了一套针对特定地点的新冠病毒大流行的防疫安全指南。按照该指南要求，特斯拉落实休息室、员工体温检测等防疫措施，并且该工厂上班员工要执行社交距离防疫措施。

随后，特斯拉人力资源部向员工下发的通知表示，“我们已经做好了安全复工的充分准备，将完全地遵守政府所有的防疫措施以及阿拉米达县所要求的安全措施。”

言行不一致

但《旧金山周报》报道称，工人们表示，特斯拉人力资源部的备忘录和复工手册中概述的措施，“在特拉斯弗里蒙特工厂并没有得到持续的实施”。

员工们表示，到上周四，20分钟的轮班间隔时间缩短到10分钟。参与轮班的员工人数超过1000人，有些班次早上5点开始。

一位名叫Art的61岁装配线员工表示，他和他的同事“肩挨着肩”工作，距离不足6英尺。

阿拉米达县弗里蒙特的警方已经举行了几次新闻简报会，发布了当地落实社交距离防疫措施情况。但警方的一位发言人表示，“我们根本没有能力去年检查弗里蒙特每一家企业落实防疫措施情况，因为这里有数千家企业。”

特斯拉弗里蒙特工厂工人卡洛斯·加布里埃尔告诉《旧金山周报》称，他认为马斯克考虑将该工厂搬离海湾地区的想法，已经有几个月时间了。他说，这个拥有1万名员工的工厂，是旧金山湾区能够提供大量蓝领工作岗位的不多的公司之一，但特斯拉管理层并不将自己视作这个社区的一部分。

加布里埃尔说，“对于特斯拉来说，我们是用后即可丢弃的。”