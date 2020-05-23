搜狗陈伟：搜狗分身将打通输入法、搜索、AI硬件等内部产品

5月23日下午消息，近日搜狗推出全球首个3D AI合成主播“新小微”，基于搜狗人工智能核心技术“搜狗分身”打造，将在两会进行新闻资讯报道。

在接受新浪科技等媒体采访时，搜狗AI交互技术部总经理陈伟解读到，此次3D AI合成主播基于超写实3D数字人建模、多模态识别及生成、实时面部动作生成及驱动、迁移学习等多项人工智能技术，使机器可以基于输入文本生成逼真度极高的3D数字人视频内容。

较之前的2D AI合成主播，3D AI主播立体、灵活，可控，还具有同时支持多机位多景深，360°任意角度呈现内容等能力。

对于“搜狗分身”的落地场景，陈伟表示，无论是2D版本还是3D版本的分身，优先是把搜狗输入法、搜索、AI硬件、以及数字家庭医生等产品做更好的打通，为它们提供有差异化竞争力的技术能力。

之后，外部场景则从媒体领域开始，从主播场景到交互场景，“但是3D未来的空间会更大，它的灵活性非常强，可以适配更多的场景，一种是往泛娱乐方向走，比如直播等，也可以往医疗、健康相关的工作上走，同时可以往教育、金融方向去走，这块我觉得从空间上都会去尝试。”

在商业化方面，“搜狗分身”最早落地也在媒体领域和广电领域；此外在金融上面，已经有AI面审客服落地，搜狗把具有交互式分身的解决方案，落地到金融公司服务中。

“其他领域我们还在探索，但是我觉得3D AI合成主播的发布，会使得这个品类快速在更多领域发展，因为它的灵活性和可控性，使得我们可以在更多场景下做很多事情，刚才提到的医疗健康、教育、金融、泛娱乐的行业，面向大众的行业，都可以使用。”陈伟表示。