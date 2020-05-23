内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能时代>人工智能

搜狗陈伟：搜狗分身将打通输入法、搜索、AI硬件等内部产品

2020/5/23 16:47:03来源：新浪科技作者：雪梅责编：孤城评论：

5月23日下午消息，近日搜狗推出全球首个3D AI合成主播“新小微”，基于搜狗人工智能核心技术“搜狗分身”打造，将在两会进行新闻资讯报道。

在接受新浪科技等媒体采访时，搜狗AI交互技术部总经理陈伟解读到，此次3D AI合成主播基于超写实3D数字人建模、多模态识别及生成、实时面部动作生成及驱动、迁移学习等多项人工智能技术，使机器可以基于输入文本生成逼真度极高的3D数字人视频内容。

较之前的2D AI合成主播，3D AI主播立体、灵活，可控，还具有同时支持多机位多景深，360°任意角度呈现内容等能力

对于“搜狗分身”的落地场景，陈伟表示，无论是2D版本还是3D版本的分身，优先是把搜狗输入法、搜索、AI硬件、以及数字家庭医生等产品做更好的打通，为它们提供有差异化竞争力的技术能力。

之后，外部场景则从媒体领域开始，从主播场景到交互场景，“但是3D未来的空间会更大，它的灵活性非常强，可以适配更多的场景，一种是往泛娱乐方向走，比如直播等，也可以往医疗、健康相关的工作上走，同时可以往教育、金融方向去走，这块我觉得从空间上都会去尝试。”

在商业化方面，“搜狗分身”最早落地也在媒体领域和广电领域；此外在金融上面，已经有AI面审客服落地，搜狗把具有交互式分身的解决方案，落地到金融公司服务中。

“其他领域我们还在探索，但是我觉得3D AI合成主播的发布，会使得这个品类快速在更多领域发展，因为它的灵活性和可控性，使得我们可以在更多场景下做很多事情，刚才提到的医疗健康、教育、金融、泛娱乐的行业，面向大众的行业，都可以使用。”陈伟表示。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：搜狗AI主播

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    