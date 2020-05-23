雷军：愿与董明珠延续赌约共同进步

第十三届全国人民代表大会第三次会议近日开幕，今年已是小米集团董事长兼CEO雷军履职全国人大代表的第八年。

全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军

今年，雷军向大会提交了四份建议，涉及卫星互联网、智能终端灾害预警、完善小微企业融资和加大引进国际高层次人才。今日，雷军接受了新浪科技等媒体的采访，对自己的建议和近期小米的发展进行了详细解读。

卫星互联网比5G基站成本低 将在5-10年内商用

《关于推动卫星互联网行业发展的建议》是雷军的第一份建议，这也是雷军第二年建言发展商业航天。

雷军表示，自己是航天爱好者，但中国作为航天大国，还没有商业航天法。此外，目前国内商业航天领域99%是国营企业，目前民营企业还是补充。需要鼓励民营企业进入商业航天市场，从科研模式转向科研+大规模工业制造的模式。

“国内商业航天领域还处于早期阶段，但我们也有追赶的机会。”雷军说。“十三五”期间，我国出台了多项支持和鼓励商业航天发展的政策条例；同时卫星互联网也被列为新基建重要发展范畴，为商业航天领域带来广阔发展机遇。

他指出，卫星互联网已被列入6G的初步方案规划里，如果未来通信通过卫星覆盖，成本会比5G基站低很多。因此中国需要加大投入规模，鼓励民营企业参与。小米目前虽然不会参与商业航天领域的业务，但会高度关注卫星互联网的进程，预计该技术将于5-10年内在国内成熟商用。

不过与国外大型科技企业布局卫星互联网领域不同的是，目前国内仍然是中小创业企业涉足为主，缺少大型科技企业。雷军向新浪科技表示，这一方面是该技术对于国内科技企业来说还是比较跨界；另一方面也是国内对该领域开放较晚，而美国则有一定的先发优势。

雷军在建议中也给出了详细的解决方案。他建议，将卫星互联网作为重点发展的战略新兴产业纳入我国“十四五”发展规划，明确卫星互联网相关商业航天企业是国家航天事业的重要组成部分；进一步改革国内卫星频率申请协调机制，优化和简化我国卫星网络资料申报管理流程；进一步放开对民营企业应用商业卫星开展商业服务的行业准入限制；设立大规模的重点扶持民营商业航天的国家发展基金，支持和鼓励民营商业航天企业在科创板上市，

创业团队很重要 小米高层以内部提拔为主外部引进为辅

疫情期间，小微企业受到了极大的影响，这也事关就业市场的稳定。雷军在建议中也给出了针对完善小微企业融资服务的措施。包括扶持中小银行专注进行小微企业融资服务，加强运用金融科技和大数据能力降低服务成本等。

对于创业，雷军也阐述了自己的看法。他认为创业成功是个低概率事件，活过10年的企业不超过10%。而创业企业要长久，需要做到三点。

一是顺势而为，把握国家政策、行业走向；二是洞察用户需求。他以小米为例，前段时间小米旗下的Redmi品牌发布了98英寸的电视，就是从疫情期间视频会议的需求而来。雷军说，小米把98英寸的电视做到了2万元以内，远远超出想象，每月销量可能达到1万台；三是团队，不能一个人打天下，需要有强大的创业团队。他提到，10年前小米组建时有七个合伙人，都是来自金山、谷歌、微软、摩托等企业的优秀人才。而对于小米的未来10年，团队也是最重要的事，会继续在全行业挑选最优秀的人。

在团队方面，小米这两年也先后从外部引入了多外高管，包括前金立总裁卢伟冰、前联想集团副总裁常程、小辣椒手机创始人王晓雁、努比亚联合创始人苗雷、前暴风TV CEO刘耀平。

“有自媒体说我们组建了复仇者联盟”，雷军开玩笑说，这实际上是外部的误解。小米上市以来也内部提拔了多位副总裁和总经理级别的高管，“我们内部提拔超过80%，以外部引入为辅，但可能外部招募的人影响力比较大。”

随着小米国际化进程的加快，小米也在加大对海外人才的引进。2019年底，国际语音识别和AI领域专家、语音识别开源工具Kaldi之父Daniel Povey加入小米，出任语音首席科学家。

此外，今年一季度，小米海外市场收入占比已经达到50%。不过雷军认为，小米一定要在守住中国市场的同时进行全球化，否则就是无源之水，无本之木。“我们在中国也要大力扩张市场份额。”他说。

小米研发投入并不低 愿与董明珠延续赌约共同进步

除了卫星互联网被纳入新基建之外，5G也是新基建的重要内容。而从去年至今，小米已经发布了5款5G手机，今年的规划一共是10款。

在5G产业的发展上，雷军建议，接下来需要把5G应用场景的创新放在非常重要的位置上。比如政府可以设立专项的费用，以支持5G应用的探索和落地。

5G对企业而言是一个比拼技术实力的时代。雷军提到，小米2019年的研发投入是75亿元，今年会在100亿元左右。“有人说跟友商比好像不多啊。抛开友商，国内互联网行业投100亿做研发的没几家，小米作为一个10年的创业公司这个规模的研发投入，已经非比寻常了。”

小米在智能制造方面也有所布局。雷军在2019年底的世界5G大会上宣布，小米在北京亦庄建设了一座未来工厂。这座5G时代下的智能工厂主要是研发和生产小米旗舰手机的一个试研工厂，将大规模使用自动化产线、5G网络、机器人、大数据等技术，生产效率比传统工厂提升了60%以上。

雷军在采访中透露，该工厂已在2019年底投产，目前第二期工程正在规划中，将会是试验性的全无人工厂。

有意思的是，与雷军同为全国人大代表的格力集团董事长董明珠，近日接受媒体采访时再次谈及了与雷军的赌约一事。董明珠表示，如果雷军愿意续赌约她当然也没问题，有竞争才有发展，竞争就是动力。但是希望在科技创新、给国家税收贡献、给股民利益分配等综合层面来进行比拼，共同推动中国制造业的发展。

雷军对此回应称，格力也是非常优秀的制造企业，没想到两人六年前的一个玩笑变成了行业关注的大事。“董明珠说赌约要升级成综合指标，我还不知道规则。但如果这个比拼对帮助提升国产品牌有作用，我还是乐意接受的。”雷军说道。