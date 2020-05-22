雷军谈听取政府工作报告感想：互联网经济得到充分重视

IT之家5月22日消息 十三届全国人大三次会议今日正式开幕，雷军在听取政府工作报告后通过个人微信公众号发表了一些感想。

IT之家了解到，雷军认为本次报告是改革开放以来最精短的一次，但直面挑战，传递出强烈的信心、勇气和担当。雷军也分享了自己的三点感受，一、充分感受到了抗疫重大阶段胜利十分不易；二、以人民为中心的思想贯穿始终，着重强调了保就业、保民生；三、互联网经济作为发展新动能得到了充分重视。

以下为雷军听取政府工作报告感想全文：

今天上午听了总理的政府工作报告，深感特别务实、又特别提气。报告提出的“留得青山，赢得未来”，让人振奋、催人奋进，我的心情久久难以平静。这次报告是改革开放以来最精短的一次，但直面挑战，传递出强烈的信心、勇气和担当，作为互联网、智能物联网和新零售的企业界代表，我有三点特别深的感受：

一、充分感受到了抗疫重大阶段胜利十分不易，成之惟艰！

正式报告开始前，大会为缅怀在抗疫中因公殉职的烈士、不幸逝世的同胞，默哀了一分钟。2020是极具挑战的一年，面对新冠疫情带来的巨大不确定性，党和政府沉着务实，应对举措迅速得力，充分体现出极高的执政能力和担当精神。

报告中直言我们付出了巨大代价，一季度经济出现了负增长，生产生活秩序也受到了很大的冲击。但接下来的一句话令我非常感动：“这是必须承受也是值得付出的代价。”党和政府体现出临难不避的担当，让我对国家未来发展充满了信心！

二、以人民为中心的思想贯穿始终，着重强调了保就业、保民生

我粗略统计了一下，全文出现“就业”39次，“民生”18次。报告考虑全面，回应大众关切，体现了强烈的民生导向，并且既有理论高度，也有具体措施。比如提出财政政策更加积极有为，将安排2万亿资金直达基层，用于保就业、保基本民生、保市场主体，继续支持减税降费等。

特别是在提到稳企业、保就业时，总理六次提到了对中小微企业的支持，全场掌声最为热烈。今年年初，在总理座谈会上，我提出小微企业融资难的问题，这次看到总理提到：中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷等政策。

如此大的帮扶力度，作为企业界的代表，我深感暖意，特别振奋。

三、互联网经济作为发展新动能得到了充分重视

眼下，全球疫情和经贸形势不确定性很大。面对难以预料的影响，报告着重强调了推动制造业升级和新兴产业发展。不仅提出要发展工业互联网，推进智能制造，而且充分肯定了电商网购、在线服务等互联网新业态在抗疫中发挥了重要作用。报告提出要全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。我相信，不管是“大众创业、万众创新”推动就业的进程，还是积极进取迎接战略机遇期，我们互联网科技产业都还有更大的作为空间。

本次报告没有提及具体的发展数字，提出首要任务就是要稳就业保民生，我们深刻感受到了党和政府以人为本、执政为民，时时刻刻不忘为人民服务的根本宗旨。

企业界也应该积极奋起，越是有挑战，就越有干劲。在政府的指导和鼓励下，我们有信心、有决心、有方向、有办法，通过创新和效率提升来保持企业活力，以积极心态面对暂时不利处境，同时积极履行企业社会责任，通过多种途径为社会做出更多贡献。

我坚信，在党和政府的正确领导下，只要我们鼓足干劲，实干巧干，任何困难都无法阻拦中国人民追求美好生活的进程。