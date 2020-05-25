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全球 25 大富豪过去两月身价激增 2550 亿美元

2020/5/25 9:55:35来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

据《福布斯》，虽然全球经济受到疫情冲击，但超级富豪们过去两个月变得更富了。截至上周五（5月22日），福布斯全球富豪榜上前25大富豪的身价比3月23日美股触及疫情期间低位时增长了2550亿美元。

这25位富豪的总身价现在达到近1.5万亿美元，相当于福布斯全球富豪榜上所有富豪总财富的16%左右。

Facebook创始人兼CEO扎克伯格是最大受益者。该公司股价过去两个月上涨近60%，在上周五创下历史新高。扎克伯格现在身价为865亿美元，过去两月增加314亿美元，在福布斯富豪榜上的排名从两月前的第7升至第4位。

不过，若按百分比计算，拼多多创始人黄峥的身价过去两月暴增近一倍，增幅最大。据福布斯估计，黄峥现在身价为356亿美元，而两个月前是179亿美元，目前在福布斯富豪榜上排名第22位。

全球首富、亚马逊创始人贝佐斯的身价截至上周五为1469亿美元，较两个月前增加299亿美元。

比尔-盖茨身价为1065亿美元，较两个月前增加119亿美元，仍是全球第二大富豪。

路威酩轩董事长伯纳德-阿诺特身价941亿美元，较两个月前增加128亿美元，位居全球第三。今年1月在全球新冠疫情爆发之前，阿诺特曾一度登上全球首富宝座，身价达到1165亿美元。

巴菲特目前身价为692亿美元，较两月前增加60亿美元，排名居全球第五。

腾讯CEO马化腾目前身价为464亿美元，较两月前增加68亿美元，在福布斯富豪榜上排在第18位。

马云排名紧随马化腾之后，身价为413亿美元，较两月前增加30亿美元。

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关键词：富豪

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